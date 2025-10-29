England Women vs South Africa Women, 1st Semi-Final Match Pitch Report And Weather Update: गुवाहाटी में बारिश करेगी मजा किरकिरा या खेला जाएगा पुरा मुकाबला, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

England Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 1st Semi-Final Match Pitch Report And Weather Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ गया हैं. इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज यानी 29 अक्टूबर को इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की करनी चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड की अगुवाई नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs India 1st T20I Match Key Players To Watch Out: आज ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

नेट साइवर-ब्रंट की कप्तानी में इंग्लिश टीम जीत के क्रम को बरकरार रखते हुए फाइनल में जगह पक्की करना चाहेगी. इसी तरह लौरा वोल्वार्ड्ट की कप्तानी वाली प्रोटियाज टीम भी जीत दर्ज कर फाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी. इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी के बारसापरा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा.

इस मुकाबले में इंग्लैंड को एमी जोन्स और नेट साइवर-ब्रंट से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी, जबकि गेंदबाजी में सोफी एक्लेस्टोन और लिन्सी स्मिथ विपक्षी टीम को परेशान कर सकती हैं. वहीं, दूसरी ओर साउथ अफ्रीकी खेमे को ताजमिन ब्रित्स और लौरा वोल्वार्ड्ट से बल्लेबाजी में उम्मीदें हैं. गेंदबाजी में नॉनकुलुलेको म्लाबा और नादिन डी क्लार्क इंग्लिश खिलाड़ियों को परेशान कर सकती हैं.

इंग्लैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG W vs SA W ODI Head To Head Record)

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 47 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड महिला का पड़ला भारी रहा हैं. इंग्लैंड महिला की टीम ने 36 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका महिला की टीम को महज 10 मुकाबलों में जीत मिली हैं. वहीं, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला हैं. दोनों के बीच खेले गए पिछले पांच वनडे मैचों में चार में इंग्लैंड की टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम महज एक मुकाबला जीतने में सफल रही है.

ENG-W बनाम SA-W ICC महिला विश्व कप 2025 के लिए गुवाहाटी मौसम अपडेट लाइव:

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका आईसीसी महिला विश्व कप 2025 वनडे मैच गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और बुधवार, 29 अक्टूबर को भारतीय मानक समय (IST) दोपहर 3:00 बजे शुरू होगा. इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका आईसीसी महिला विश्व कप 2025 सेमीफाइनल 1 मैच के लिए मौसम का पूर्वानुमान थोड़ा चिंताजनक है, जिसमें दिन के उत्तरार्ध में तूफान की संभावना है। हालात आर्द्र होने की उम्मीद है, तेज़ हवाएँ चलेंगी, जिससे गेंदबाज़ों को मदद मिलेगी.

बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Barsapara Cricket Stadium Pitch Report)

बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर अब तक अच्छे स्कोरिंग मैच हुए हैं, लेकिन जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा है, बल्लेबाजी थोड़ी मुश्किल हो गई है, ट्रैक धीमी और नीची है. हालाँकि, बादल छाए रहने की स्थिति में, 29 अक्टूबर को इंग्लैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका आईसीसी महिला विश्व कप 2025 सेमीफाइनल मैच कम स्कोर वाला मुकाबला हो सकता है, जिसमें टॉस जीतने वाली टीम को फायदा मिलेगा.

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.