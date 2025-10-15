World Test Championship 2025-27: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कब-कहां और किससे टकराएगी टीम इंडिया? इन टीमों से होगी अग्निपरीक्षा, देखें पूरा शेड्यूल

भारतीय क्रिकेट टीम( Photo Credit: X/@BCCI)

Team India Schedule In ICC World Test Championship 2025-27: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (Indian National Cricket Team vs West Indies Cricket Team) के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) खेली गई. इस सीरीज में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 2-0 से सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में अपनी पहली सीरीज अपने नाम की. टीम इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की है. दो बार फाइनल हारने के बाद टीम इंडिया इस बार किसी भी कीमत पर ट्रॉफी अपने नाम करना चाहेगी. यह भी पढ़ें: Virat Kohli New Milestone: आगामी वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये रिकॉर्ड्स अपने नाम कर सकते हैं विराट कोहली, 'रन मशीन' के आकंड़ों पर एक नजर

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की पहली सीरीज जीत

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में टीम इंडिया की जीत का खाता खुल चुका है. शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 2-0 से हराते हुए अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीत ली है. दो बार की उपविजेता टीम को इस टूर्नामेंट के चौथे एडिशन में अपनी पहली सीरीज विक्ट्री से खूब ऊर्जा मिलेगी.

चौथे पायदान पर खिसकी टीम इंडिया

वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के बाद नवीनतम पॉइंट्स टेबल के अनुसार, टीम इंडिया 61.90 जीत प्रतिशत के साथ तीसरे पायदान पर पहुंच गई थीं. लेकिन, पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को मात देते हुए पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में जीत से खाता खोला. दक्षिण अफ्रीका को हराकर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच गई हैं. वहीं, भारत को झटका लगा है. पाकिस्तान दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है. टीम इंडिया अभी तक इस साइकिल में दो सीरीज खेल चुका है, जबकि अन्य कई टीमें अपने अभियान की शुरुआत कर रही हैं. वहीं न्यूजीलैंड ने अब तक कोई भी टेस्ट नहीं खेला है.

श्रीलंका टॉप 2 से बाहर हो गया है और तीसरे नंबर पर है. वहीं, भारतीय टीम को नुकसान हुआ है और वह अब चौथे नंबर पर है. अबतक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने एक ही मैच खेला है. एक मैच जीतकर पाकिस्तान को 100 PCT अंक मिले हैं जिसके कारण टीम पाकिस्तान प्वाइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल (IND Schedule In WTC 2025-17)

वहीं, अब टीम इंडिया को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 एडिशन में दक्षिण अफ्रीका को खिलाफ दो टेस्ट मैच अपने घर पर खेलने हैं. श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैच उनके घर पर जाकर खेलने हैं. इसके अलावा न्यूजीलैंड के घर पर जाकर टीम इंडिया को दो टेस्ट मैच खेलने हैं. वहीं, फरवरी 2027 में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत आकर पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में टीम इंडिया को 11 टेस्ट मैच और खेलने हैं.

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में भारत का पूरा शेड्यूल

विरोधी टीम स्थान मैचों की संख्या समय

साउथ अफ्रीका भारत में 2 नवंबर 2025

श्रीलंका श्रीलंका में 2 अगस्त 2026

न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड में 2 अक्टूबर 2026

ऑस्ट्रेलिया भारत में 5 फरवरी–मार्च 2027

घर में होगी दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से टक्कर

टीम इंडिया की दो सीरीज दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी सरजमीं पर होंगी. नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज भारतीय खिलाड़ियों के लिए अहम साबित होगी, क्योंकि यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में बढ़त दिला सकती है. इसके बाद फरवरी-मार्च 2027 में टीम इंडिया की मेजबानी में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी होगी, जो इस साइकिल की सबसे हाई-वोल्टेज सीरीज मानी जा रही है.

विदेशी धरती पर होगी असली अग्निपरीक्षा

टीम इंडिया को विदेशी सरजमीं में भी मुश्किल सीरीजों से गुजरना होगा. टीम इंडिया अगस्त 2026 में नौ साल बाद श्रीलंका दौरे पर जाएगा. वहीं अक्टूबर 2026 में टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैच खेलेगी. यह सीरीज न्यूजीलैंड की सरजमीं पर खेली जाएगी, जहां टीम इंडिया साल 2009 के बाद से कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पाया है.

अब भी पहली ट्रॉफी की तलाश में टीम इंडिया

बता दें कि टीम इंडिया दो बार (2021 और 2023) वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तक पहुंची लेकिन खिताब जीतने में नाकाम रहा. 2025 के सीजन में तो टीम फाइनल भी क्वाईलीफाई कर पायी थी. अब शुभमन गिल की युवा टीम के पास यह मौका है कि वह अपने तीसरे प्रयास में इतिहास रच दे.