Virat Kohli New Milestone: आगामी वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये रिकॉर्ड्स अपने नाम कर सकते हैं विराट कोहली, 'रन मशीन' के आकंड़ों पर एक नजर

विराट कोहली और रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter/BCCI)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, ODI And T20I Series 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) खेली जानी हैं. दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से खेला जाएगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम का ऐलान कर दिया है. शुभमन गिल (Shubman Gill) को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को वनडे टीम का उपकप्तान बनाया गया है. वहीं, भी स्क्वाड में शामिल हैं. यह भी पढ़ें: ICC WTC 2025-27 Points Table: पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किया जीत के साथ आगाज, पॉइंट्स टेबल में इस नंबर पर पहुंची पाक; देखें अपडेटेड पॉइंट्स टेबल

बता दें कि शुभमन गिल टेस्ट टीम के भी कप्तान हैं. अब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया की कप्तानी शुभमन गिल को सौंप दी गई है. इस मीटिंग के बाद ही ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का एलान किया गया है. सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को वनडे टीम का भी कप्तान नियुक्त कर दिया गया है. रोहित शर्मा और सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा हैं. दोनों को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज में विराट कोहली भी खेलते हुए नजर आएंगे. लगभग छह महीने के बाद विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने वाले हैं और ऐसे में 'रन मशीन' के प्रदर्शन पर सबकी नजरें रहेंगी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में विराट कोहली कुछ अहम रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, चलिए उन रिकार्ड्स पर एक नजर डालते हैं.

ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा रन वाले भारतीय बल्लेबाज बन सकते हैं विराट कोहली

विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर अब तक कुल 29 वनडे मैच खेले हैं. इस दौरान विराट कोहली 51.03 की औसत और 89.06 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,327 रन बनाए हैं. ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. ऑस्ट्रेलिया में भारतीय बल्लेबाजों में सचिन तेंदुलकर ने 46 पारियों में 1,491 रन और रोहित शर्मा ने 29 पारियों में 1,328 रन बनाए हैं. विराट कोहली इस मामले में सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर टॉप पर पहुंच सकते हैं.

वनडे क्रिकेट में रनों के मामले में कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ सकते हैं विराट कोहली

अपने वनडे क्रिकेट करियर में विराट कोहली ने अब तक 302 मैचों में 57.88 की औसत और 93.34 की स्ट्राइकर रेट के साथ 1,4181 रन बनाए हैं. विराट कोहली वर्ल्ड क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा रन वनडे बनाने वाले बल्लेबाज हैं. विराट कोहली से ज्यादा रन सिर्फ तेंदुलकर (18,426) और कुमार संगाकारा (14,234) ने ही बनाए हुए हैं. विराट कोहली 54 रन और बनाते ही कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ देंगे और दूसरे सबसे ज्यादा रन वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2,500 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज

विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी करना पसंद है. विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 वनडे में 54.46 की औसत के साथ 2,451 रन बनाए हैं. इस बीच विराट कोहली की स्ट्राइक रेट 93.69 की रही है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली 2,500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. अब तक केवल सचिन तेंदुलकर (3,077) ही ऐसा कर चुके हैं. वहीं, रोहित शर्मा (2,407) भी 2,500 रन पूरे कर सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन सकते हैं विराट कोहली

ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में नाबाद 133 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ पांच शतक जड़े हैं. पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी पांच ही शतक लगाए हैं. ऐसे में विराट कोहली के पास रोहित शर्मा को पीछे छोडने का सुनहरा मौका होगा. पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने ऑस्ट्रेलिया में तीन शतक लगाए थे. वहीं, शिखर धवन, गौतम गंभीर, और सौरव गांगुली ने ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए दो-दो शतक ठोके थे.

