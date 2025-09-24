India Likely Playing XI for Asia Cup 2025 vs BAN: बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप सुपर-4 मैच से संजू सैमसन का कटेगा पत्ता? जानिए कैसी होगी भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Players: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का तीसरा मुकाबला 23 सितंबर (मंगलवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. भारत ने इस चरण की शुरुआत पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर की थी और अब बांग्लादेश को हराने पर फाइनल में जगह लगभग पक्की कर लेगा. हालांकि टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी चिंता संजू सैमसन का फॉर्म बना हुआ है. क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप सुपर 4 मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

संजू सैमसन को एशिया कप 2025 में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी के चलते मिडिल ऑर्डर में नंबर-5 पर बल्लेबाज़ी का मौका मिल रहा है. लेकिन वह इस नई भूमिका में अब तक पूरी तरह खरे नहीं उतरे हैं. पाकिस्तान के खिलाफ भी वह 17 गेंदों पर सिर्फ 13 रन ही बना सके. टीम के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशाटे ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत को एक मज़बूत नंबर-5 बल्लेबाज़ की ज़रूरत है और सैमसन अभी उस रोल को समझने की कोशिश कर रहे हैं.

टेन डोशाटे ने कहा, “अब तक दो मौक़े मिले हैं और सैमसन उस भूमिका को समझने में लगे हैं.पाकिस्तान के खिलाफ विकेट थोड़ा टाइट था, लेकिन जिस तरह शुभमन और अभिषेक ऊपर रन बना रहे हैं, कप्तान नंबर तीन पर और तिलक वर्मा का प्रदर्शन, उसके बाद टीम को नंबर-5 की मज़बूती चाहिए. हमें पूरा विश्वास है कि सैमसन इस भूमिका को भविष्य में निभा पाएंगे.”

टॉप ऑर्डर: ओमान के खिलाफ शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने शानदार शुरुआत दी थी. गिल ने उपकप्तान के तौर पर अनुभव दिखाया जबकि अभिषेक ने अपनी आक्रामक बल्लेबाज़ी से रनगति तेज़ रखी. तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा को प्राथमिकता मिल सकती है, जबकि चौथे नंबर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव अपनी फिनिशिंग क्षमताओं के साथ उतरेंगे.

मिडिल ऑर्डर: पांचवें नंबर पर संजू सैमसन को विकेटकीपर-बल्लेबाज़ के तौर पर बरकरार रखा जा सकता है. लेकिन एक बदलाव के तौर पर जितेश शर्मा को मौका मिल सकता हैं. यूएई के खिलाफ सैमसन को बल्लेबाज़ी का मौका नहीं मिला था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उनकी अनुभव की ज़रूरत हो सकती है. छठे नंबर पर हार्दिक पंड्या का खेलना तय माना जा रहा है, जो बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी दोनों में टीम को संतुलन देंगे. सातवें स्थान पर शिवम दुबे को प्राथमिकता मिल सकती है, जिन्होंने पिछले मैचों में उपयोगिता साबित की है.

गेंदबाज़ी: आठवें नंबर पर अक्षर पटेल निचले क्रम में बल्लेबाज़ी के साथ गेंदबाज़ी में भी अहम योगदान देंगे. स्पिन विभाग में कुलदीप यादव सबसे बड़े विकेट टेकर बने हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भी उनसे बड़ी उम्मीद है. वरुण चक्रवर्ती टीम में मिस्ट्री स्पिन जोड़ सकते हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी किसी भी बल्लेबाज़ी क्रम के लिए चुनौती होगी.

भारत बनाम बांग्लादेश मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन/जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती