IND vs BAN, Asia Cup 2025 Super 4 Live Telecast On DD Sports: क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप सुपर 4 मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

भारत बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Live Telecast On DD Sports: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का मुकाबला 24 सितंबर (बुधवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. अब तक अजेय रही भारतीय टीम पाकिस्तान को हराकर इस मुकाबले में उतरेगी, वहीं बांग्लादेश श्रीलंका को हराकर आत्मविश्वास से भरी हुई है. यह टक्कर बेहद रोमांचक मानी जा रही है क्योंकि जीतने वाली टीम फाइनल की ओर एक कदम आगे बढ़ा लेगी. भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप सुपर-4 में इन खिलाड़ियों के बीच होगी मिनी बैटल, दिलचस्प जंग तय कर सकते हैं मैच का नतीजा

कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारत का बल्लेबाजी क्रम शानदार फॉर्म में है. अभिषेक शर्मा 173 रन बनाकर टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज साबित हुए हैं. शुभमन गिल और तिलक वर्मा भी बल्लेबाजी में मजबूती जोड़ रहे हैं. हालांकि गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह से बड़ी उम्मीदें होंगी क्योंकि टूर्नामेंट अब निर्णायक मोड़ पर है और छोटी-सी गलती भी भारी पड़ सकती है. दूसरी ओर, बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास और तौहीद हृदयो पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी होगी. मुस्तफिजुर रहमान इस टूर्नामेंट में घातक गेंदबाजी कर रहे हैं और भारत के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी शानदार है. टस्किन अहमद भी उनका साथ निभा रहे हैं, जिससे भारतीय बल्लेबाजों को कड़ी चुनौती मिल सकती है.

क्या डीडी स्पोर्ट्स पर उपलब्ध होगा भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच का लाइव टेलीकास्ट?

हां, डीडी स्पोर्ट्स भारत के क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण प्रदान करता है और इस बार भी एशिया कप 2025 में भारत के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण डीडी फ्री डिश यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा. दूरदर्शन स्पोर्ट्स ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के सभी मैच और फाइनल का लाइव प्रसारण DD Sports पर होगा. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि डीडी स्पोर्ट्स का प्रसारण केवल डीडी फ्री डिश और अन्य DTT (डिजिटल टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न) उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा. यह केबल टीवी या DTH प्लेटफॉर्म जैसे एयरटेल डिजिटल टीवी, टाटा प्ले, डिश टीवी आदि पर उपलब्ध नहीं होगा.

डीडी फ्री डिश पर कैसे देखें?

सेट-टॉप बॉक्स यूजर: DD Sports चैनल नंबर 79 पर उपलब्ध होगा.

MPEG-4 सेट-टॉप बॉक्स यूजर: DD Sports HD चैनल नंबर 116 पर उपलब्ध होगा.

लाइव मैच के समय DD Sports का लोगो "DD Sports 1.0" में बदल जाता है. एशिया कप 2025 का मुख्य प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जिसमें Sony Ten 1, Sony Ten 3, Sony Ten 5 और इनके HD वर्जन शामिल हैं. मोबाइल पर Sony LIV ऐप से प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. इस तरह, डीडी फ्री डिश उपयोगकर्ता बिल्कुल मुफ्त में भारत बनाम बांग्लादेश का यह रोमांचक मुकाबला देख सकेंगे, जबकि अन्य प्लेटफॉर्म्स पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स उपलब्ध रहेंगे.