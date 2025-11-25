ZIM vs SL T20I Tri-Series 2025, Rawalpindi Weather & Pitch Report: ज़िम्बाब्वे बनाम श्रीलंका टी20 ट्राई-सीरीज़ मैच में बारिश ढ़ाहेगी कहर या खिलाड़ी मचाएंगे तांडव? जानिए रावलपिंडी के मौसम और पिच का हाल

रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम

Zimbabwe National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, Rawalpindi Weather & Pitch Report: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान टी20आई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का पांचवां मुकाबला रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जाएगा. पाकिस्तान, श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे इस त्रिकोणीय टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीमों के लिए तैयारी का एक महत्वपूर्ण मंच है. पाकिस्तान पहले ही फाइनल में जगह बना चुका है, जबकि श्रीलंका लगातार दो हार के बाद टूर्नामेंट में उम्मीदें बनाए रखने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना चाहेगा. श्रीलंका अपने पहले मैच में ज़िम्बाब्वे से 67 रनों से हार गया था, जहाँ टीम 162/8 के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 95 पर ढेर हो गई. पाकिस्तान के खिलाफ भी लंकाई बल्लेबाज़ी बुरी तरह लड़खड़ा गई और टीम 127/8 ही बना पाई, जिसे मेज़बानों ने आसानी से चेस कर लिया. टी20 ट्राई-सीरीज़ के पांचवें मुकाबलें में ज़िम्बाब्वे से भिड़ेगी श्रीलंका क्रिकेट टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव एक्शन

इस त्रिकोणीय सीरीज़ में ज़िम्बाब्वे को अफगानिस्तान की जगह शामिल किया गया, क्योंकि सीमा तनाव और सुरक्षा हालात के कारण अफगानिस्तान ने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया था. इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका को तीसरी टीम बनाकर कार्यक्रम को जारी रखने की पुष्टि की. श्रीलंका हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 से वनडे सीरीज़ हार चुका है और अब टी20 प्रारूप में अपनी खोई लय वापस पाने की कोशिश करेगा. यह पूरा टूर्नामेंट 17 से 29 नवंबर के बीच आयोजित हो रहा है, जिसे सुरक्षा कारणों से लाहौर से बदलकर पूरी तरह रावलपिंडी में शिफ्ट किया गया है.

रावलपिंडी मौसम रिपोर्ट(Rawalpindi Weather Report)

रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 25 नवंबर को खेले जाने वाले जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका के T20I ट्राई-सीरीज़ मैच के लिए मौसम की स्थिति काफी अनुकूल रहने वाली है. दिन के दौरान न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर अधिकतम 20-23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, जो T20 क्रिकेट खेलने के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं. आकाश पूरी तरह साफ रहेगा और बारिश की संभावना शून्य प्रतिशत है, जिससे खेल में कोई व्यवधान नहीं आएगा. हवा की गति केवल 3 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होगी और आर्द्रता 45-60 प्रतिशत के बीच बनी रहेगी. शाम के समय दिन के अंत और दूसरी पारी में ओस की संभावना होगी, जो चेजिंग टीम के लिए अनुकूल साबित हो सकती है और स्पिनरों को गेंद पकड़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है.

रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट(Rawalpindi Cricket Stadium Pitch Report)

रावलपिंडी की पिच परंपरागत रूप से बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है और इस मैच में भी यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिलेगी क्योंकि पिच पर तेज गति होगी और उछाल भी अच्छा होगा. मैच के बढ़ने के साथ-साथ स्पिनर्स को खासकर मिडल ओवर्स में ग्रिप और टर्न मिलने की संभावना है. इस स्टेडियम में ट्राई-सीरीज़ की औसत पहली पारी का स्कोर लगभग 158-165 रन है, जिससे संकेत मिलता है कि यह पिच न तो बहुत कठिन है और न ही बहुत आसान. टॉस जीतने वाली टीम आमतौर पर बल्लेबाजी के बजाय गेंदबाजी का विकल्प चुनती है क्योंकि ओस की वजह से दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान होता है, लेकिन पहले बल्लेबाजी करना भी एक अच्छी रणनीति हो सकती है.