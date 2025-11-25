How To Watch ZIM vs SL T20I Tri-Series 2025 Live Streaming: टी20 ट्राई-सीरीज़ के पांचवें मुकाबलें में ज़िम्बाब्वे से भिड़ेगी श्रीलंका क्रिकेट टीम, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव एक्शन

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch Zimbabwe National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Live Telecast: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान टी20आई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का पांचवां मुकाबला रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जाएगा. पाकिस्तान, श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे इस त्रिकोणीय टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीमों के लिए तैयारी का एक महत्वपूर्ण मंच है. पाकिस्तान पहले ही फाइनल में जगह बना चुका है, जबकि श्रीलंका लगातार दो हार के बाद टूर्नामेंट में उम्मीदें बनाए रखने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना चाहेगा. श्रीलंका अपने पहले मैच में ज़िम्बाब्वे से 67 रनों से हार गया था, जहाँ टीम 162/8 के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 95 पर ढेर हो गई. पाकिस्तान के खिलाफ भी लंकाई बल्लेबाज़ी बुरी तरह लड़खड़ा गई और टीम 127/8 ही बना पाई, जिसे मेज़बानों ने आसानी से चेस कर लिया. क्या दक्षिण अफ्रीका को रोक पाएगी टीम इंडिया के गेंदबाज़? जानिए कब, कहाँ और कैसे देखें रोमांचक मुकाबले का लाइव प्रसारण

इस त्रिकोणीय सीरीज़ में ज़िम्बाब्वे को अफगानिस्तान की जगह शामिल किया गया, क्योंकि सीमा तनाव और सुरक्षा हालात के कारण अफगानिस्तान ने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया था. इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका को तीसरी टीम बनाकर कार्यक्रम को जारी रखने की पुष्टि की. श्रीलंका हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 से वनडे सीरीज़ हार चुका है और अब टी20 प्रारूप में अपनी खोई लय वापस पाने की कोशिश करेगा. यह पूरा टूर्नामेंट 17 से 29 नवंबर के बीच आयोजित हो रहा है, जिसे सुरक्षा कारणों से लाहौर से बदलकर पूरी तरह रावलपिंडी में शिफ्ट किया गया है.

श्रीलंका बनाम ज़िम्बाब्वे ट्राई टी20 सीरीज़ 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान टी20आई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का पाँचवाँ मुकाबला 25 नवंबर( मंगलवार) को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 6 बजे होगा.

श्रीलंका बनाम ज़िम्बाब्वे ट्राई टी20 सीरीज़ 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में इस त्रिकोणीय सीरीज़ का टीवी टेलीकास्ट उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि किसी भी भारतीय प्रसारक ने इसके प्रसारण अधिकार नहीं लिए हैं. इसलिए दर्शक टीवी पर यह मैच नहीं देख पाएंगे.

भारत में श्रीलंका बनाम ज़िम्बाब्वे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में इस मैच की आधिकारिक लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध नहीं है. हालांकि, दर्शक अनौपचारिक विकल्प के रूप में Sports TV नामक YouTube चैनल पर मुफ्त लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं, लेकिन यह किसी भी आधिकारिक क्रिकेट बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है.