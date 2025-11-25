IND vs SA 2nd Test 2025 Day 4 Live Streaming: क्या दक्षिण अफ्रीका को रोक पाएगी टीम इंडिया के गेंदबाज़? जानिए कब, कहाँ और कैसे देखें रोमांचक मुकाबले का लाइव प्रसारण

क्रिकेट Naveen Singh kushwaha| Nov 25, 2025 08:46 AM IST
IND vs SA 2nd Test 2025 Day 4 Live Streaming: क्या दक्षिण अफ्रीका को रोक पाएगी टीम इंडिया के गेंदबाज़? जानिए कब, कहाँ और कैसे देखें रोमांचक मुकाबले का लाइव प्रसारण
भारतीय क्रिकेट टीम(Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Live Streaming: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर (शनिवार) से गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 26 रन बना लिए थे और कुल 314 रनों की मजबूत बढ़त हासिल कर ली है. रयान रिकेलटन 13 और ऐडन मार्करम 12 रन बनाकर नाबाद लौटे. मैच अब पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका के नियंत्रण में है और भारत पर चौथे दिन बड़ी चुनौती खड़ी है. तीसरे दिन का खेल खत्म! दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 26 रन, टीम इंडिया पर बनाए 314 रनों की बढ़त

 टीम इंडिया की पहली पारी  83.5 ओवर में 201 रनों पर सिमट गई और दक्षिण अफ्रीका अब भी 288 रनों की बढ़त के साथ मजबूत स्थिति में है. भारत की पारी में यशस्वी जायसवाल ने 58 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज़ बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच सका. KL राहुल (22), साई सुदर्शन (15) और ऋषभ पंत (7) जैसे प्रमुख बल्लेबाज़ जल्दी-जल्दी आउट होते गए, जिससे टीम मुश्किलों में घिर गई. वाशिंगटन सुंदर ने 48 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाने की कोशिश की, जबकि कुलदीप यादव ने 134 गेंदों पर जुझारू 19 रन जोड़कर पारी को लंबा खींचा. दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाज़ी पूरी तरह हावी रही. मार्को यानसन ने 19.5 ओवर में 48 रन देकर शानदार 6 विकेट चटकाए और भारतीय बल्लेबाज़ों को बार-बार परेशान किया. साइमन हार्मर ने 3 विकेट लेकर महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि केशव महाराज को एक सफलता मिली.

दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर भारत पर भारी दबाव बना दिया. सेनुरन मुथुसामी ने 206 गेंदों पर 109 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि मार्को यानसन 93 रन बनाकर आउट हुए. एडेन मार्करम (38), रयान रिकेलटन (35), तेंबा बावुमा (41), ट्रिस्टन स्टब्स (49) और काइल वेरेयने (45) ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया. भारतीय गेंदबाजों को पूरे दिन विकेट के लिए संघर्ष करना पड़ा. कुलदीप यादव भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 29.1 ओवर में 115 रन देकर 4 विकेट लिए. जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट झटके.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच 2025 के चौथे दिन का खेल कब और कहां खेला जाएगा?

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर (शनिवार) से गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा हैं. जिसके चौथे दिन का खेल 25 नवंवर(मंगलवार) को भारतीय समयानुसार सुबह 09:00 AM से खेला जाएगा.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच 2025 के चौथे दिन का का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच 2025 का आधिकारिक प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. दर्शक इस रोमांचक सीरीज़ के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स चैनलों पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में देख सकते हैं.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच 2025 के चौथे दिन की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग जिओहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. दर्शक अपने मोबाइल या लैपटॉप पर सभी मैच देखने के लिए डिज़्नी+ हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेकर इस सीरीज़ का पूरा आनंद उठा सकते हैं.

