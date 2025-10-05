Why Muneeba Ali Was Given Run Out: IND-W बनाम PAK-W मैच में आखिर क्यों रन आउट दी गई मुनीबा अली? तीसरे अंपायर के फैसले पर मचा बवाल!

मुनीबा अली का रन आउट (Photo credit: JioHotstar)

Pakistan Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मुकाबला 05 अक्टूबर (रविवार) को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें एक विवादित घटना देखने को मिली. यह वाकया दूसरी पारी के शुरुआती चरण में हुआ, जब पाकिस्तान की बल्लेबाज़ मुनीबा अली को रन आउट करार दिया गया. यह घटना चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर घटी, जब गेंद मुनीबा अली के पैड्स पर लगी और स्लिप में खड़ी दीप्ति शर्मा के पास चली गई. दीप्ति ने बिना देर किए सीधा थ्रो फेंका जो स्ट्राइकर एंड के स्टंप्स से जा टकराया. पहली नज़र में ऐसा लगा कि मुनीबा ने अपना बल्ला क्रीज के अंदर लगा दिया है और तीसरे अंपायर ने इसे "नॉट आउट" घोषित भी कर दिया. भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को दिया 248 रनों का सम्मानजनक लक्ष्य, डायना बेग झटकें 4 विकेट, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

लेकिन इसके बाद रिप्ले को दोबारा बारीकी से देखा गया. स्लो मोशन में साफ दिखाई दिया कि जब गेंद स्टंप्स से टकराई, उस वक्त मुनीबा अली का बल्ला हवा में था और जमीन को छू नहीं रहा था. नियमों के मुताबिक बल्लेबाज़ का बल्ला या पैर क्रीज के अंदर जमीन के संपर्क में होना चाहिए, वरना उसे क्रीज से बाहर माना जाता है. यही वजह रही कि तीसरे अंपायर ने अपना फैसला बदलते हुए मुनीबा अली को "आउट" करार दिया. मुनीबा अली इस निर्णय से बेहद नाराज़ दिखीं और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना भी चौथे अंपायर से इस पर चर्चा करती नजर आईं. हालांकि नियमों के अनुसार फैसला सही था, लेकिन इससे मैच में विवाद का रंग जरूर चढ़ गया.

देखें मुनीबा अली का रन आउट वीडियो:

@cricketaakash - The wicket is about to come, After that a wicket came in the next over. What a prediction sir, I really salute you. Kranti Gaud to Muneeba Ali, THATS OUT!! Run Out!!#INDWvPAKW #ICCWomensWorldCup2025 pic.twitter.com/YPvzAS0KL1 — Asia Voice 🎤 (@Asianewss) October 5, 2025

मुनीबा अली को रन आउट क्यों दिया गया, इसे समझने के लिए क्रिकेट के नियमों को देखना जरूरी है. जैसा कि पहले बताया गया, मुनीबा अली ने सीधे थ्रो आने से पहले अपनी जमीन (ground) बना ली थी. लेकिन तीसरे अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया क्योंकि जब गेंद स्टंप्स से टकराई, तब उनका बल्ला हवा में था. यह स्थिति MCC के लॉ 30.1 के तहत आती है, जो बताता है कि किसी बल्लेबाज़ को कब अपनी जमीन से बाहर माना जाएगा.

लॉ 30.1.1 में कहा गया है कि "एक बल्लेबाज़ को तब तक अपनी जमीन में माना जाएगा जब तक उसके शरीर या बल्ले का कोई हिस्सा पॉपिंग क्रीज के पीछे जमीन पर न लगा हो." वहीं, इस मामले में लॉ 30.1.2 पर ध्यान देना जरूरी है. इसमें कहा गया है कि "अगर बल्लेबाज़ दौड़ते हुए या डाइविंग करते हुए अपनी जमीन की ओर बढ़ रहा हो और उसके शरीर या बल्ले का कोई हिस्सा पॉपिंग क्रीज के पार जमीन पर लगा हो, तो उसके बाद जमीन से संपर्क खो जाने पर भी उसे आउट नहीं माना जाएगा." मुनीबा अली इस स्थिति में दौड़ती हुई या डाइविंग नहीं कर रही थीं. उनका बल्ला हवा में था और कोई हिस्सा जमीन पर नहीं था, इसलिए तीसरे अंपायर ने नियम के अनुसार उन्हें रन आउट करार दिया. इस नियम के कारण ही यह निर्णय विवादास्पद तो हुआ, लेकिन खेल के कानून के अनुसार सही माना गया.