R Ashwin IPL Retirement: क्या रविचंद्रन अश्विन अब BBL जैसी विदेशी लीग में खेल सकते हैं? जानिए BCCI का नियम

रविचंद्रन अश्विन ने दुनिया भर की T20 लीग में खेलने का इशारा भी किया है. (Photo : X)

Ravichandran Ashwin IPL Retirement: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के साथ अपने 16 साल पुराने सफ़र को अलविदा कह दिया है. पिछले साल दिसंबर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले 38 वर्षीय अश्विन ने अब IPL से भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही उन्होंने दुनिया भर की T20 लीग में खेलने का इशारा भी किया है, जिससे यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या वह अब ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) जैसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाएंगे?

इसका सीधा जवाब है - हां, अब वह ऐसा कर सकते हैं. लेकिन इसके पीछे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का एक सख्त नियम है, जिसे समझना ज़रूरी है.

क्या कहता है BCCI का नियम?

BCCI का नियम बहुत स्पष्ट है: कोई भी भारतीय पुरुष क्रिकेटर जो सक्रिय रूप से भारतीय क्रिकेट प्रणाली का हिस्सा है, उसे विदेशी T20 लीग में खेलने की अनुमति नहीं है.

"सक्रिय क्रिकेटर" का क्या मतलब है? इस नियम के तहत "सक्रिय क्रिकेटर" का मतलब सिर्फ़ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए खेलना नहीं है. अगर कोई खिलाड़ी BCCI के किसी भी घरेलू टूर्नामेंट, जिसमें IPL भी शामिल है, में खेल रहा है, तो उसे एक सक्रिय खिलाड़ी माना जाता है.

विदेशी लीग में खेलने के लिए किसी भी खिलाड़ी को BCCI से अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate - NOC) लेना अनिवार्य है. BCCI यह NOC किसी भी ऐसे खिलाड़ी को जारी नहीं करता है जो केंद्रीय रूप से अनुबंधित हो या IPL में किसी भी टीम का हिस्सा हो.

अश्विन के लिए क्यों ज़रूरी था IPL से संन्यास?

भले ही रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन जब तक वह IPL में सक्रिय थे, BCCI के नियमों के अनुसार वे विदेशी लीग में खेलने के लिए अयोग्य थे. उनका IPL अनुबंध उन्हें एक "सक्रिय भारतीय खिलाड़ी" बनाता था, जो विदेशी लीग में उनकी भागीदारी के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी.

इसलिए, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL), दक्षिण अफ्रीका की SA20, या कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) जैसे टूर्नामेंटों में खेलने के अपने रास्ते को साफ़ करने के लिए अश्विन को IPL से भी पूरी तरह संन्यास लेना पड़ा.

अब जब उन्होंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों (अंतरराष्ट्रीय और घरेलू/IPL) से संन्यास ले लिया है, तो वह BCCI के अनुबंध से मुक्त हैं और दुनिया की किसी भी T20 लीग में खेलने के लिए स्वतंत्र हैं. उनके इस कदम से दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों को उन्हें अलग-अलग टीमों और परिस्थितियों में खेलते देखने का मौका मिलेगा.