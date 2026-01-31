UAE vs IRE, 2nd T20I Match Scorecard: दूसरे टी20 मुकाबले में आयरलैंड ने यूएई को 30 रनों से रौंदा, 2-0 से सीरीज पर किया कब्जा; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

संयुक्त अरब अमीरात बनाम आयरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, 2nd T20I Match Scorecard Update: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 31 जनवरी को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. पहले टी20 मुकाबले में आयरलैंड की टीम ने संयुक्त अरब अमीरात को 30 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही आयरलैंड की टीम ने 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली हैं. इस सीरीज में संयुक्त अरब अमीरात की कमान मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) के हाथों में था. जबकि, आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहे थे. यह भी पढ़ें: India vs New Zealand, 5th T20I Match Prediction: पांचवें टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर 4-1 से सीरीज अपने नाम करना चाहेगी टीम इंडिया, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (United Arab Emirates National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team Match Scorecard)

पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 170 रन बनाए. आयरलैंड की तरफ से कर्टिस कैंपर ने सबसे ज्यादा नाबाद 54 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान कर्टिस कैंपर ने 41 गेंदों पर दो चौके और दो छक्के लगाए. कर्टिस कैंपर के अलावा ने रन बनाए.

दूसरी तरफ, संयुक्त अरब अमीरात की टीम को जुनैद सिद्दीकी ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. संयुक्त अरब अमीरात की ओर से जुनैद सिद्दीकी, हैदर अली और मुहम्मद अरफान ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. जुनैद सिद्दीकी, हैदर अली और मुहम्मद अरफान के अलावा मुहम्मद जवादुल्लाह ने एक विकेट चटकाए. संयुक्त अरब अमीरात की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए ओवर में 171 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी संयुक्त अरब अमीरात की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 32 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

संयुक्त अरब अमीरात की टीम 20 ओवर में आठ विकेट खोकर महज 140 रन ही बना सकीं. संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से सलामी बल्लेबाज अर्यांश शर्मा ने सबसे ज्यादा 54 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान अर्यांश शर्मा ने 40 गेंदों पर छह चौका और एक छक्का लगाया. अर्यांश शर्मा के अलावा मुहम्मद अरफ़ान ने नाबाद 26 रन बटोरे.

वहीं, आयरलैंड की टीम को बैरी मैक्कार्थी ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. आयरलैंड की ओर से बैरी मैक्कार्थी, गैरेथ डेलानी और जॉर्ज डॉकरेल ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किए. बैरी मैक्कार्थी, गैरेथ डेलानी और जॉर्ज डॉकरेल के अलावा मार्क अडायर और मैथ्यू हम्फ्रेस ने एक-एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

आयरलैंड की बल्लेबाजी: 170/7, 20 ओवर (पॉल स्टर्लिंग 14 रन, रॉस अडायर 10 रन, हैरी टेक्टर 20 रन, लोरकन टकर 12 रन, कर्टिस कैंपर नाबाद 54 रन, बेंजामिन कैलिट्ज़ 14 रन, गैरेथ डेलानी 2 रन, जॉर्ज डॉकरेल 0 रन और मार्क अडायर नाबाद 34 रन.)

संयुक्त अरब अमीरात की गेंदबाजी: (जुनैद सिद्दीकी 2 विकेट, हैदर अली 2 विकेट, मुहम्मद अरफान 2 विकेट और मुहम्मद जवादुल्लाह 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

संयुक्त अरब अमीरात की बल्लेबाजी: 140/8, 20 ओवर (अर्यांश शर्मा 54 रन, मुहम्मद वसीम 12 रन, मुहम्मद जोहैब 14 रन, अलीशान शराफू 5 रन, हर्षित कौशिक 4 रन, मयंक कुमार 3 रन,ध्रुव पाराशर 7 रन, मुहम्मद अरफान नाबाद 26 रन, हैदर अली 3 रन और जुनैद सिद्दीकी नाबाद 5 रन.)

आयरलैंड की गेंदबाजी: (मार्क अडायर 1 विकेट, मैथ्यू हम्फ्रेस 1 विकेट, बैरी मैक्कार्थी 2 विकेट, गैरेथ डेलानी 2 विकेट और जॉर्ज डॉकरेल 2 विकेट).

नोट: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.