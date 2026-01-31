UAE vs IRE, 2nd T20I Match Preview: आज संयुक्त अरब अमीरात बनाम आयरलैंड के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

संयुक्त अरब अमीरात बनाम आयरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, 2nd T20I Match Preview Details: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 31 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में आयरलैंड की टीम ने संयुक्त अरब अमीरात को 57 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही आयरलैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले को जीतकर आयरलैंड की टीम सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. संयुक्त अरब अमीरात की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में संयुक्त अरब अमीरात की कमान मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) के हाथों में हैं. जबकि, आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Sri Lanka vs England, 1st T20I Match Toss Winner Prediction: इंग्लैंड बनाम श्रीलंका के बीच कैंडी में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

यूएई टीम ने अपना पिछला मैच एशिया कप राइजिंग स्टार के दौरान पाकिस्तान-ए के खिलाफ खेला था जिसमें वह 9 विकेट से हारकर बाहर हो गई थी. दूसरी ओर आयरलैंड ने हाल ही में इटली के खिलाफ टी20 सीरीज 2-1 से जीती है. यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर अभी तक 82 मैच खेला गया है. इस मैदान पर वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के खिलाफ श्रृंखला में स्पिनरों का बोलबाला देखने को मिला है. दोनों टीम अपने पिछले प्रदर्शन को भुलाकर इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगी. आगामी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए भी यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण होने वाली है. दोनों टीमों की नजर इस सीरीज के जरिए टी20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी रणनीति को परखने पर होगी.

संयुक्त अरब अमीरात बनाम आयरलैंड टी20 हेड-टू-हेड (UAE vs IRE T20I Head to Head Stats)

संयुक्त अरब अमीरात बनाम आयरलैंड के बीच अबतक कुल 10 टी20 इंटरनेशनल खेले गए हैं. इस दौरान आयरलैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. आयरलैंड की टीम ने छह मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, संयुक्त अरब अमीरात की टीम को महज चार मैचों में जीत नसीब हुई है. अब तक खेले गए टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट टीम और आयरलैंड क्रिकेट टीम के बीच बहुत ज्यादा मैच नहीं हुए हैं, लेकिन जितने भी मुकाबले हुए हैं, वे काफ़ी रोमांचक रहे हैं.

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Dubai International Cricket Stadium Pitch Report)

संयुक्त अरब अमीरात बनाम आयरलैंड के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 31 जनवरी को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दुबई की पिच आमतौर पर धीमी होती है और स्पिन गेंदबाजों को बहुत मदद करती है. इस मैदान पर ओस के चलते दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान हो जाती है. यही कारण है कि अभी तक खेले गए 82 मैचों में पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 58% मैच जीते हैं. पिच पर शुरुआत में रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि सतह आउटफील्ड और पेस गेंदबाज़ों को शुरुआती मदद देती है. सतह धीरे-धीरे धीमी होती है और स्पिनरों को खेल के बीच खासा मदद मिल सकती है. पिच पर अधिकतर पिच के धीमा होने से बल्लेबाज़ों को टाइमिंग पकड़ने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी.

संयुक्त अरब अमीरात बनाम आयरलैंड के बीच दूसरे टी20 मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (UAE vs IRE Key Players To Watch Out): मुहम्मद वसीम, आसिफ खान, राहुल चोपड़ा, जुनैद सिद्दीकी, पॉल स्टर्लिंग, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर और जोशुआ लिटिल ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान (Mini Battle): आयरलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग और जुनैद सिद्दीकी के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं मुहम्मद वसीम और जोशुआ लिटिल के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

संयुक्त अरब अमीरात बनाम आयरलैंड के बीच दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 31 जनवरी को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे से खेला जाएगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस सुबह 11:0 बजे होगा.

कैसे और कहां देखें संयुक्त अरब अमीरात बनाम आयरलैंड के बीच दूसरे टी20 मुकाबले मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग?

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 31 जनवरी को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.भारत में क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह सीरीज फैनकोड (Fancode) और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (UAE vs IRE 2nd T20I Match Playing Prediction)

संयुक्त अरब अमीरात: मुहम्मद ज़ोहैब, मुहम्मद वसीम (कप्तान), आसिफ खान, राहुल चोपड़ा (विकेट कीपर), अलीशान शराफू, हर्षित कौशिक, ध्रुव पाराशर, मुहम्मद जवादुल्लाह, हैदर अली, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी.

आयरलैंड: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), हैरी टेक्टर, गैरेथ डेलानी, कर्टिस चैंपहर, जॉर्ज डॉकरेल, लोरकन टकर (विकेट कीपर), मैथ्यू हम्फ्रीज़, मार्क अडायर, जोशुआ लिटिल, बैरी मैकार्थी, क्रेग यंग.

नोट: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.