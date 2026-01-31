UAE vs IRE, 2nd T20I Match Scorecard: दूसरे टी20 मुकाबले में आयरलैंड ने यूएई को दिया 171 रनों का लक्ष्य, कर्टिस कैंपर ने खेली आतिशी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

संयुक्त अरब अमीरात बनाम आयरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, 2nd T20I Match Scorecard Update: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 31 जनवरी को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले टी20 मुकाबले में आयरलैंड की टीम ने संयुक्त अरब अमीरात को 57 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही आयरलैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले को जीतकर आयरलैंड की टीम सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. संयुक्त अरब अमीरात की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में संयुक्त अरब अमीरात की कमान मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) के हाथों में हैं. जबकि, आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs New Zealand 5th T20I Match Stats And Preview: पांचवें टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर सीरीज में जीत के साथ अंत करना चाहेगी टीम इंडिया, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

संयुक्त अरब अमीरात बनाम आयरलैंड के बीच अबतक कुल 10 टी20 इंटरनेशनल खेले गए हैं. इस दौरान आयरलैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. आयरलैंड की टीम ने छह मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, संयुक्त अरब अमीरात की टीम को महज चार मैचों में जीत नसीब हुई है. अब तक खेले गए टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट टीम और आयरलैंड क्रिकेट टीम के बीच बहुत ज्यादा मैच नहीं हुए हैं, लेकिन जितने भी मुकाबले हुए हैं, वे काफ़ी रोमांचक रहे हैं.

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (United Arab Emirates National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात के कप्तान मुहम्मद वसीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 46 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद लोरकन टकर और कर्टिस कैंपर ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 74 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 170 रन बनाए. आयरलैंड की तरफ से कर्टिस कैंपर ने सबसे ज्यादा नाबाद 54 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान कर्टिस कैंपर ने 41 गेंदों पर दो चौके और दो छक्के लगाए. कर्टिस कैंपर के अलावा ने रन बनाए.

दूसरी तरफ, संयुक्त अरब अमीरात की टीम को जुनैद सिद्दीकी ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. संयुक्त अरब अमीरात की ओर से जुनैद सिद्दीकी, हैदर अली और मुहम्मद अरफान ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. जुनैद सिद्दीकी, हैदर अली और मुहम्मद अरफान के अलावा मुहम्मद जवादुल्लाह ने एक विकेट चटकाए. संयुक्त अरब अमीरात की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए ओवर में 171 रन बनाने हैं. संयुक्त अरब अमीरात की टीम यह मुकाबला जीतकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

आयरलैंड की बल्लेबाजी: 170/7, 20 ओवर (पॉल स्टर्लिंग 14 रन, रॉस अडायर 10 रन, हैरी टेक्टर 20 रन, लोरकन टकर 12 रन, कर्टिस कैंपर नाबाद 54 रन, बेंजामिन कैलिट्ज़ 14 रन, गैरेथ डेलानी 2 रन, जॉर्ज डॉकरेल 0 रन और मार्क अडायर नाबाद 34 रन.)

संयुक्त अरब अमीरात की गेंदबाजी: (जुनैद सिद्दीकी 2 विकेट, हैदर अली 2 विकेट, मुहम्मद अरफान 2 विकेट और मुहम्मद जवादुल्लाह 1 विकेट).

नोट: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.