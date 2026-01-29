UAE vs IRE, 1st T20I Match Scorecard: दुबई में आयरलैंड ने यूएई को दिया 179 रनों का लक्ष्य, रॉस अडायर और लोर्कन टकर ने खेली आतिशी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

संयुक्त अरब अमीरात बनाम आयरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, 1st T20I Match Scorecard Update: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 29 जनवरी को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जा रहा हैं. यूएई टीम ने अपना पिछला मैच एशिया कप राइजिंग स्टार के दौरान पाकिस्तान-ए के खिलाफ खेला था जिसमें वह 9 विकेट से हारकर बाहर हो गई थी. दूसरी ओर आयरलैंड ने हाल ही में इटली के खिलाफ टी20 सीरीज 2-1 से जीती है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में संयुक्त अरब अमीरात की कमान मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) के हाथों में हैं. जबकि, आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: UAE vs IRE, 1st T20I Match Live Score Update: दुबई में संयुक्त अरब अमीरात बनाम आयरलैंड के बीच खेला जा रहा हैं पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

दोनों टीम इस श्रृंखला में भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी. यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर अभी तक 82 मैच खेला गया है. इस मैदान पर वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के खिलाफ श्रृंखला में स्पिनरों का बोलबाला देखने को मिला है. दोनों टीम अपने पिछले प्रदर्शन को भुलाकर इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगी. आगामी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए भी यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण होने वाली है. दोनों टीमों की नजर इस सीरीज के जरिए टी20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी रणनीति को परखने पर होगी.

संयुक्त अरब अमीरात बनाम आयरलैंड के बीच अबतक कुल नौ टी20 इंटरनेशनल खेले गए हैं. इस दौरान आयरलैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. आयरलैंड की टीम ने पांच मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, संयुक्त अरब अमीरात की टीम को महज चार मैचों में जीत नसीब हुई है. अब तक खेले गए टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट टीम और आयरलैंड क्रिकेट टीम के बीच बहुत ज्यादा मैच नहीं हुए हैं, लेकिन जितने भी मुकाबले हुए हैं, वे काफ़ी रोमांचक रहे हैं.

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (United Arab Emirates National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 34 रन के स्कोर पर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद रॉस अडायर और लोर्कन टकर ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 64 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर रन बनाए. आयरलैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज रॉस अडायर ने सबसे ज्यादा 39 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान रॉस अडायर ने 29 गेंदों पर पांच चौके और एक छक्का लगाए. रॉस अडायर के अलावा लोर्कन टकर ने 38 रन बनाए.

दूसरी तरफ, संयुक्त अरब अमीरात की टीम को जुनैद सिद्दीकी ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. संयुक्त अरब अमीरात की ओर से जुनैद सिद्दीकी और हैदर अली ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. जुनैद सिद्दीकी और हैदर अली के अलावा मुहम्मद अरफ़ान ने एक विकेट चटकाए. संयुक्त अरब अमीरात की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 179 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर सीरीज में जीत के साथ आगाज करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

आयरलैंड की बल्लेबाजी: 178/6, 20 ओवर (पॉल स्टर्लिंग 8 रन, रॉस अडायर 39 रन, हैरी टेक्टर 4 रन, लोर्कन टकर 38 रन, कर्टिस कैम्फर 25 रन, बेंजामिन कैलिट्ज़ नाबाद 26 रन, गैरेथ डेलानी 8 रन और जॉर्ज डॉकरेल नाबाद 22 रन.)

संयुक्त अरब अमीरात की गेंदबाजी: (जुनैद सिद्दीकी 2 विकेट, हैदर अली 2 विकेट और मुहम्मद अरफ़ान 1 विकेट).

नोट: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.