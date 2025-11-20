Sri Lanka vs Zimbabwe, 2nd T20I Match Scorecard Update: रावलपिंडी में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रनों से रौंदा, गेंदबाजों ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें SL बनाम ZIM मैच का स्कोरकार्ड

जिम्बाब्वे (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team, 2nd T20I Match Scorecard Update: टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ 2025 का दूसरा मुकाबला आज यानी 20 नवंबर को श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम ने श्रीलंका को 67 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही जिम्बाब्वे की टीम ने अपनी पहली जीत दर्ज कर ली हैं. वहीं, श्रीलंका की टीम को हार का सामना करना पड़ा हैं. इस सीरीज में श्रीलंका की अगुवाई दासुन शनाका (Dasun Shanaka) कर रहें हैं. जबकि, जिम्बाब्वे की कमान सिकंदर रज़ा (Sikandar Raza) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs England, 1st Test Match Live Streaming In India: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच कल से शुरू होगा क्रिकेट का 'महा मुकाबला', यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Sri Lanka National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ 26 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 162 रन बनाए. जिम्बाब्वे की तरफ से कप्तान सिकंदर रज़ा ने सबसे ज्यादा 47 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान सिकंदर रज़ा ने 32 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्के लगाए. सिकंदर रज़ा के अलावा ने रन बनाए.

दूसरी तरफ, श्रीलंका की टीम को महेश थीक्षाना ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. श्रीलंका की ओर से वानिंदु हसरंगा ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. वानिंदु हसरंगा के अलावा ईशान मलिंगा ने दो विकेट चटकाए. श्रीलंका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 163 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम का आगाज निराशानजक रहा और महज 25 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. श्रीलंका की पूरी टीम 20 ओवर में महज 95 रन बनाकर सिमट गई. श्रीलंका की तरफ से कप्तान दासुन शनाका ने सबसे ज्यादा 34 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान दासुन शनाका ने 25 गेंदों पर दो चौके और दो छक्के लगाए. दासुन शनाका के अलावा भानुका राजपक्षे ने 11 रन बटोरे.

वहीं, जिम्बाब्वे की टीम को रिचर्ड नगारवा ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. जिम्बाब्वे की ओर से ब्रैड इवांस ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. ब्रैड इवांस के अलावा रिचर्ड नगारवा ने दो विकेट चटकाए. ट्राई सीरीज का तीसरा मुकाबला शनिवार यानी 22 नवंबर को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी: 162/8, 20 ओवर (ब्रायन बेनेट 49 रन, तदिवानाशे मारुमानी 10 रन, ब्रेंडन टेलर 11 रन, सिकंदर रज़ा 47 रन, रयान बर्ल 18 रन, टोनी मुनयोंगा 0 रन, ताशिंगा मुसेकिवा 11 रन, ब्रैड इवांस 4 रन, टिनोटेन्डा मापोसा नाबाद 5 रन और ग्रीम क्रेमर नाबाद 3 रन.)

श्रीलंका की गेंदबाजी: (महेश थीक्षाना 1 विकेट, ईशान मलिंगा 2 विकेट, वानिंदु हसरंगा 3 विकेट, दुष्मंथा चमीरा 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

श्रीलंका की बल्लेबाजी: 95/10, 20 ओवर (पथुम निसांका 0 रन, कुसल मेंडिस 6 रन, कुसल परेरा 4 रन, भानुका राजपक्षे 11 रन, दासुन शनाका 34 रन, कामिंडु मेंडिस 9 रन, वानिंदु हसरंगा 8 रन, दुष्मंथा चमीरा 1 रन, महीश थीक्षाना 8 रन, नुवान तुषारा नाबाद 1 रन और ईशान मलिंगा 1 रन.)

जिम्बाब्वे की गेंदबाजी: (रिचर्ड नगारवा 2 विकेट, ब्रैड इवांस 3 विकेट, टिनोटेंडा मापोसा 1 विकेट, ग्रीम क्रेमर 1 विकेट, सिकंदर रज़ा 1 विकेट और रयान बर्ल 1 विकेट).

नोट: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.