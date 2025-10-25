Shubman Gill Brand Endorsement List: टीम इंडिया के कप्तान बनते ही मार्केट पर शुभमन गिल का जलवा, बढ़ी ब्रांड वैल्यू और एंडोर्समेंट फीस में 30% का उछाल

शुभमन गिल( Photo Credit: X/@BCCI)

Shubman Gill Brand Endorsement List: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के युवा सितारे शुभमन गिल सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि ब्रांड की दुनिया में भी अपनी पहचान मजबूत कर रहे हैं. हाल ही में टेस्ट और वनडे टीम की कप्तानी मिलने के बाद गिल की लोकप्रियता और ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त इजाफा देखा गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने अपनी एंडोर्समेंट फीस में 25 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है. गिल को हाल ही में आदित्य बिड़ला की मेंस फैशन ब्रांड Tasva ने अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है. इसके साथ ही उन्होंने एक दिलचस्प विज्ञापन लॉन्च किया, जिसमें शुभमन की शख्सियत को स्टाइल और आत्मविश्वास के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है. एशिया कप ट्रॉफी के साथ खेल कर रहा मोहसिन नकवी? ACC हेडक्वार्टर से चुराकर अबू धाबी में दूसरे स्थान पर छुपाया; रिपोर्टस

देखें विज्ञापन का वीडियो

From shimmering lights to redefining traditions, Tasva captures the essence of Indian men's wear in every exquisite detail just like Shubman Gill’s effortless shots. @tasvafashion @ShubmanGill. pic.twitter.com/iUP0MCHC85 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 23, 2025

शुभमन गिल की ब्रांड वैल्यू उनकी बहुमुखी छवि में छिपी है. वह एक ओर स्टाइलिश और आधुनिक भारतीय युवा का चेहरा हैं, तो दूसरी ओर जमीन से जुड़े और अनुशासित खिलाड़ी भी हैं. यही कारण है कि वे जेनरेशन Z और मिलेनियल्स दोनों के बीच लोकप्रिय हैं. उनकी शख्सियत में फोकस, एम्बिशन और एक आधुनिक भारतीय जीवनशैली की झलक मिलती है. यही कारण है कि तमाम नामी ब्रांड उन्हें अपने उत्पादों से जोड़ना चाहते हैं.

शुभमन गिल द्वारा एंडोर्स किए गए प्रमुख ब्रांड्स की सूची:

क्रमांक ब्रांड का नाम श्रेणी 1 Casio India घड़ियां 2 Bajaj Allianz Life बीमा 3 TATA Capital वित्तीय सेवाएं 4 beat XP फिटनेस व वेलनेस 5 ITC Engage पर्सनल केयर 6 Fiama Men ग्रूमिंग 7 Wings इलेक्ट्रॉनिक्स 8 MuscleBlaze स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 9 My11 Circle फैंटेसी स्पोर्ट्स 10 The Sleep Company होम गुड्स 11 CEAT टायर 12 Gillette ग्रूमिंग 13 TVS मोटर निर्माता 14 Nike स्पोर्ट्स 15 JBL इलेक्ट्रॉनिक्स 16 Beats इलेक्ट्रॉनिक्स 17 Capri Loans वित्तीय सेवाएं 18 Coca Cola पेय पदार्थ 19 MRF टायर 20 Tasva पुरुषों का परिधान

2024 तक शुभमन गिल की नेट वर्थ लगभग 4 से 6 मिलियन डॉलर बताई जाती है. इस दौर में वह भारतीय क्रिकेट के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो चुके हैं जिनके पास खेल और लाइफस्टाइल दोनों क्षेत्रों में मजबूत ब्रांड पोर्टफोलियो है. उनके एंडोर्समेंट्स में Nike और MuscleBlaze जैसे फिटनेस ब्रांड से लेकर Casio और Tasva जैसे प्रीमियम फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड शामिल हैं. इससे साफ है कि शुभमन की अपील बेहद व्यापक है.

सोशल मीडिया पर उनकी बढ़ती लोकप्रियता और मैदान पर उनके निरंतर प्रदर्शन के चलते शुभमन गिल आने वाले समय में और भी बड़े ब्रांड्स के चेहरों में शामिल हो सकते हैं. वह अब सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक उभरते हुए ब्रांड आइकन बन चुके हैं. जो शतकों से लेकर विज्ञापन अभियानों तक, हर मंच पर अपनी पहचान दर्ज करवा रहे हैं. सचमुच, भारतीय क्रिकेट का यह “प्रिंस” अब मैदान के साथ-साथ मार्केट का भी किंग बनता जा रहा है.