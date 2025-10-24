Asia Cup 2025 Trophy Row: एशिया कप ट्रॉफी के साथ खेल कर रहा मोहसिन नकवी? ACC हेडक्वार्टर से चुराकर अबू धाबी में दूसरे स्थान पर छुपाया; रिपोर्टस

(Photo : X)

Asia Cup 2025 Trophy Row: एशिया कप 2025 की ट्रॉफी को लेकर जारी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team) के बीच 28 सितंबर को दुबई में खेले गए फाइनल के बाद से यह मामला लगातार नए मोड़ लेता जा रहा है. ताज़ा जानकारी के अनुसार, ट्रॉफी को एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के मुख्यालय से हटाकर अबू धाबी के किसी अन्य स्थान पर पहुंचा दिया गया है. दरअसल, यह विवाद तब शुरू हुआ जब भारत ने पाकिस्तान के इंटीरियर मंत्री और एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. BCCI से पंगा लेना मोहसिन नक़वी को पड़ेगा भारी! PBC चीफ पर गिर सकती है गाज, ICC में पद से हटाने की तैयारी शुरू: रिपोर्ट

सीमा पार बढ़ते तनाव और राजनीतिक मतभेदों के बीच भारत ने नक़वी से पुरस्कार स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद मैच के बाद का प्रेजेंटेशन समारोह लगभग 90 मिनट तक टल गया. इस दौरान एक अधिकारी ट्रॉफी को मंच से हटाकर मैदान से बाहर ले गया, जिससे माहौल और भी गरमा गया.

अब इस पूरे प्रकरण ने नया मोड़ ले लिया है. सूत्रों के अनुसार, पिछले हफ्ते बीसीसीआई (BCCI) का एक अधिकारी एसीसी मुख्यालय पहुंचा और ट्रॉफी के बारे में पूछताछ की. वहां मौजूद स्टाफ ने बताया कि ट्रॉफी अब वहां नहीं है और उसे मोहसिन नक़वी की कस्टडी में अबू धाबी के किसी स्थान पर रखा गया है. सूत्रों ने बताया, “कुछ दिन पहले बीसीसीआई का एक अधिकारी एसीसी कार्यालय गया था. जब उसने ट्रॉफी के बारे में पूछा तो स्टाफ ने बताया कि यह यहां से हटा दी गई है और अबू धाबी में मोहसिन नक़वी के पास है.”

मामले में दिलचस्प बात यह है कि अक्टूबर की शुरुआत में नक़वी ने बयान दिया था कि अगर भारत “वास्तव में” ट्रॉफी चाहता है, तो वह एसीसी दफ्तर आकर उसे उनसे प्राप्त कर सकता है. हाल ही में नक़वी ने भारत को ट्रॉफी सौंपने के लिए एक औपचारिक समारोह आयोजित करने का भी प्रस्ताव दिया है. नक़वी की यह प्रतिक्रिया बीसीसीआई द्वारा भेजे गए औपचारिक पत्र के बाद आई, जिसमें बोर्ड ने उनसे ट्रॉफी भारत को सौंपने की मांग की थी. नक़वी ने अपने जवाब में दो-टूक कहा कि वे ट्रॉफी केवल उसी स्थिति में देंगे जब भारत का कोई खिलाड़ी समारोह में शामिल होकर इसे उनसे लेगा.

सितंबर के अंत में हुई एसीसी की बैठक के बाद ऐसी खबरें आई थीं कि नक़वी ने बीसीसीआई से फाइनल के बाद हुए हंगामे के लिए माफी मांगी है. हालांकि, अगले ही दिन नक़वी ने इन रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया. वर्तमान में न तो ट्रॉफी भारत को सौंपी गई है और न ही एसीसी ने इसके औपचारिक हस्तांतरण पर कोई निर्णय लिया है. इस बीच, क्रिकेट प्रशंसकों के बीच यह सवाल लगातार गूंज रहा है. आख़िर भारत की जीती हुई एशिया कप ट्रॉफी कहां है और कब लौटेगी?