India A vs Australia A Multi-Day Matches 2025 Schedule: ऑस्ट्रेलिया ए सीरीज़ के खिलाफ मल्टी डे सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर बनाए गए इंडिया ए का कप्तान, BCCI ने घोषित की स्क्वाड, KL राहुल, मोहम्मद सिराज की भी होगी सरप्राइज एंट्री
Shreyas Iyer (Photo credit: Instagram @shreyasiyer96)

India A vs Australia A Multi-Day Matches 2025: एशिया कप 2025 में जगह न मिलने के बाद श्रेयस अय्यर को बड़ा मौका मिला है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 6 सितंबर(शनिवार) को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दो मल्टी-डे मैचों के लिए इंडिया ए टीम की घोषणा की, जिसमें अय्यर को कप्तान बनाया गया है. यह सीरीज़ 16 सितंबर से लखनऊ में शुरू होगी. श्रेयस अय्यर पिछले कुछ समय से चर्चा में रहे हैं क्योंकि उन्हें एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया था. अब बोर्ड ने उन पर भरोसा जताते हुए इंडिया ए की कमान सौंपी है. इस टीम में अभिमन्यु ईश्वरन, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल जैसे युवा चेहरे भी शामिल हैं. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में एशिया कप की तैयारी में जुटी भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम, देखें दुबई में प्रैक्टिस की तस्वीरें और वीडियो

ध्रुव जुरेल को उपकप्तान और विकेटकीपर की जिम्मेदारी मिली है, जबकि नारायण जगदीशन दूसरे विकेटकीपर विकल्प होंगे. वहीं तेज गेंदबाज़ी आक्रमण में प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद और यश ठाकुर जैसे नाम शामिल हैं. बीसीसीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि दूसरे मल्टी-डे मैच से पहले टीम में बदलाव होगा. केएल राहुल और मोहम्मद सिराज को दूसरे मैच के लिए टीम में जोड़ा जाएगा और इसके लिए पहले मैच की टीम से दो खिलाड़ियों को बाहर किया जाएगा. दूसरे मल्टी-डे मैच के लिए केएल राहुल और मोहम्मद सिराज टीम में शामिल होंगे.

सीरीज़ का शेड्यूल (इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए)

प्रारूप तारीख समय स्थान
पहला मल्टी-डे 16 सितंबर – 19 सितंबर 2025 सुबह 09:30 लखनऊ
दूसरा मल्टी-डे 23 सितंबर – 26 सितंबर 2025 सुबह 09:30 लखनऊ

यह सीरीज़ युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका होगी। श्रेयस अय्यर के लिए भी यह अहम साबित हो सकती है, क्योंकि अच्छे प्रदर्शन से वह सीनियर टीम में अपनी वापसी की दावेदारी मजबूत कर सकते हैं.

श्रेयस अय्यर बनाए गए इंडिया ए का कप्तान

ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मल्टी-डे मैच के लिए इंडिया ए का स्क्वाड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, एन जगदीशन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (उपकप्तान एवं विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, हर्ष दुबे, आयुष बडोनी, नितीश कुमार रेड्डी, तनुष कोटियन, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, खलील अहमद, मानव सूथार, यश ठाकुर