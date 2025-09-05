India National Cricket Team Practice For 2025 Asia Cup 2025: सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 की तैयारियों की शुरुआत दुबई में कर दी है. 9 सितंबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट से महज चार दिन पहले भारतीय खिलाड़ियों ने हेड कोच गौतम गंभीर की देखरेख में कड़ी ट्रेनिंग की. भारत मौजूदा चैंपियन के रूप में टूर्नामेंट में उतरेगा और खिताब बचाने के इरादे से मैदान पर उतरेगा. पिछली बार रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने श्रीलंका को हराकर पांच साल बाद एशिया कप अपने नाम किया था. इस बार सूर्यकुमार यादव पहली बार एशिया कप में भारत की कमान संभालेंगे और उन्हें शुभमन गिल का साथ मिलेगा, जो लंबे अंतराल के बाद टी20 टीम में वापसी कर रहे हैं.

देखें दुबई में प्रैक्टिस की तस्वीरें

FIRST PRACTICE SESSION OF TEAM INDIA HAS STARTED..!!! 🇮🇳 - It's time for Asia Cup Carnival. [📸: Rohit Juglan from RevSportz] pic.twitter.com/GYXvpVVevD — Johns. (@CricCrazyJohns) September 5, 2025

- Mission Asia Cup ⌛ - Mission T20 World Cup ⌛ Captain & Vice Captain at Dubai for the first Practice session. [📸: Rohit Juglan from RevSportz] pic.twitter.com/kwCJtjcyYV — Johns. (@CricCrazyJohns) September 5, 2025

वीडियो देखें:

