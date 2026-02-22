Pallekele Weather Today: पल्लेकेले में 74% बारिश की आशंका, रद्द हुआ इंग्लैंड बनाम श्रीलंका मैच तो क्या होगा सुपर-8 ग्रुप 2 का समीकरण?

कोलंबो (Photo Credit: X Formerly Twitter)

SL vs ENG Weather Report Today: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 42वां मुकाबला आज यानी 22 फरवरी को इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. सुपर-8 के ग्रुप-2 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है. इंग्लैंड ने ग्रुप C में चार में से तीन मैच जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि श्रीलंका ने ग्रुप B में तीन जीत के साथ शानदार प्रदर्शन किया. इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के हाथों में है, जबकि श्रीलंका की कप्तानी दासुन शनाका (Dasun Shanaka) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: England vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 42nd Match Toss Winner Prediction: पल्लेकेले में इंग्लैंड बनाम श्रीलंका के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 राउंड का अहम मुकाबला आज श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है. यह मैच कैंडी स्थित पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. लेकिन मौसम इस हाई-वोल्टेज मुकाबले का मजा किरकिरा कर सकता है. बारिश की संभावना काफी ज्यादा बताई जा रही है, जिससे मैच रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है.

पल्लेकेले वेदर रिपोर्ट: कितनी है बारिश की संभावना?

मौसम रिपोर्ट के अनुसार:

दोपहर 2:30 बजे (टॉस टाइम) बारिश की संभावना – 65%

दोपहर 3 बजे (मैच स्टार्ट टाइम) बारिश की संभावना – 74%

शाम 4 से 5 बजे के बीच बारिश की संभावना – 65%

बताया जा रहा है कि पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर बारिश हो सकती है. ऐसे में पूरे 20-20 ओवर का मैच होना मुश्किल नजर आ रहा है. सुपर-8 का पहला मुकाबला भी बारिश की भेंट चढ़ चुका है, इसलिए फैंस की चिंता बढ़ गई है.

सुपर-8 में क्या है ग्रुप 2 का हाल?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 राउंड में 4-4 टीमों के दो ग्रुप बनाए गए हैं. श्रीलंका और इंग्लैंड ग्रुप 2 में शामिल हैं. इस ग्रुप का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो चुका है, जिसमें दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले थे. अब अगर आज का इंग्लैंड बनाम श्रीलंका मैच भी बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, तो इंग्लैंड और श्रीलंका को एक-एक अंक मिलेगा. ग्रुप की चारों टीमों के पास 1-1 अंक हो जाएंगे.

रद्द होने पर क्या बनेगा समीकरण?

अगर यह मैच बिना किसी गेंद के रद्द होता है तो ग्रुप 2 की स्थिति पूरी तरह खुली रहेगी. चारों टीमों के पास 1-1 अंक होंगे और सेमीफाइनल की रेस और भी रोमांचक हो जाएगी. आगे के मुकाबलों में जीतने वाली टीम सीधे टॉप-2 की दौड़ में बढ़त बना लेगी. नेट रन रेट (NRR) भी बेहद अहम भूमिका निभाएगा. ऐसे में हर टीम के लिए अगला मैच करो या मरो जैसा हो सकता है.

सेमीफाइनल के लिए क्या है नियम?

सुपर-8 के बाद हर ग्रुप की टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. बाकी दो टीमों का सफर यहीं समाप्त हो जाएगा. इसलिए आज का मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. लेकिन अगर मौसम ने साथ नहीं दिया, तो अंक तालिका पूरी तरह उलझ सकती है.

पल्लेकेले में बारिश की 70% से ज्यादा संभावना मैच पर बड़ा खतरा बनी हुई है. फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम साफ हो और रोमांचक मुकाबला देखने को मिले. अब नजरें टिकी हैं आसमान पर – क्या होगा इंग्लैंड बनाम श्रीलंका मैच का फैसला?

ग्रुप-2 का यह मुकाबला अंक तालिका के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. इंग्लैंड की टीम जीत के साथ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी, जबकि श्रीलंका की टीम भी इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल की दौड़ में बढ़त बनाना चाहेगी. मुकाबले से जुड़े हर गेंद, हर रन और हर विकेट का लाइव अपडेट आप यहां देख सकते हैं.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.