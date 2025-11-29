PAK vs SL, T20I Tri-Series 2025 Final Preview: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका ट्राई टी20 सीरीज़ के फाइनल में होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए हेड टू हेड, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Preview: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान टी20आई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का फाइनल मुकाबला रावलपिंडी(Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जाएगा. पाकिस्तान पिछली रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका से मिली करीबी हार के बाद जीत की राह पर लौटना चाहेगा. यही टीम पाकिस्तान का फाइनल में भी सामना करने वाली है, इसलिए यह मुकाबला मेज़बानों के लिए मानसिक रूप से भी अहम होगा. पिछली हार की बड़ी वजह पाकिस्तान के शीर्ष तीन बल्लेबाज़ों का असफल होना रहा, क्योंकि पहले छह ओवरों में विकेटों की कमी ने टीम को दबाव में ला दिया. ऐसे में पाकिस्तान चाहेगा कि उसके टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज़ शुरुआत से ही मजबूत आधार बनाएं और टीम को जीत की पटरी पर वापस ले जाएं. पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच आज खेला जाएगा फाइनल मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

वहीं श्रीलंका की बात करें तो उन्होंने त्रिकोणीय सीरीज़ की बेहद खराब शुरुआत के बाद सही समय पर लय हासिल कर ली है. लगातार दो बड़े अंतर की हार झेलने के बाद उन्होंने शानदार वापसी की और अब फाइनल में उतरते समय आत्मविश्वास से भरी हुई दिखेगी. मेहमान टीम चाहेगी कि वे फाइनल में मौके को हाथ से न जाने दें, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान के पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो बल्ले, गेंद और फील्डिंग तीनों विभागों में मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है.

टी20 में श्रीलंका बनाम पाकिस्तान हेड-टू-हेड रिकॉर्ड(SL vs PAK Head To Head Records): पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच टी20 क्रिकेट में अब तक कुल 21 मुकाबले खेले गए हैं. इन 21 मैचों में पाकिस्तान ने एकतरफ़ा दबदबा बनाए रखते हुए 18 बार जीत हासिल की है, जबकि जिम्बाब्वे सिर्फ 3 मैचों में ही विजयी हो पाया है. दोनों टीमों के बीच हुए पिछले मुकाबले भी पाकिस्तान के पक्ष में रहे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि टी20 प्रारूप में पाकिस्तान का रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के मुकाबले काफी मजबूत रहा है. पाकिस्तान बनाम श्रीलंका ट्राई टी20 सीरीज़ 2025 फाइनल के लिए मुख्य खिलाड़ी(SL vs PAK Key Players To Watch Out): बाबर आजम, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, वानिंदु हसरंगा, चैरिथ असलांका, महीश थीक्षाना ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी. वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(SL vs PAK Mini Battle): श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज पथुम निसांका और शाहीन अफरीदी के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं वानिंदु हसरंगा और आगा सलमान के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है. पाकिस्तान बनाम श्रीलंका ट्राई टी20 सीरीज़ 2025 फाइनल कब और कहां खेला जाएगा? पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान टी20आई त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का फाइनल रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार 6:30 PM से खेला जाएगा. पाकिस्तान बनाम श्रीलंका ट्राई टी20 सीरीज़ 2025 फाइनल का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें? पाकिस्तान T20I त्रिकोणीय सीरीज़ 2025 का भारत में टीवी टेलीकास्ट उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि किसी भी भारतीय ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ने इस टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार हासिल नहीं किए हैं. हालांकि टीवी टेलीकास्ट नहीं है, लेकिन भारत में क्रिकेट प्रेमियों के लिए पाकिस्तान बनाम श्रीलंका ट्राई टी20 सीरीज़ फाइनल मैच का लाइव स्ट्रीमिंग का विकल्प उपलब्ध है. पाकिस्तान T20I Tri-Series 2025 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है. पाकिस्तान बनाम श्रीलंका ट्राई टी20 सीरीज़ 2025 फाइनल के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), सदीरा समरविक्रमा, चैरिथ असलांका (कप्तान), जेनिथ लियानगे, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, दुशमंथा चमीरा, महीश थीक्षाना, असिथा फर्नांडो

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: फखर जमान, सईम अयूब, बाबर आजम, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सलमान अली आगा (कप्तान), उस्मान खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, उस्मान तारिक