Stock Market Update Today: नए साल के दूसरे दिन ऑटो और मेटल सेक्टर ने भरी उड़ान, मजबूती से सेंसेक्स-निफ्टी में उछाल

Stock Market Update Today: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 को शुरुआती कारोबार में मजबूती देखी गई. मजबूत व्यापक आर्थिक संकेतकों और स्थिर घरेलू बुनियादी सिद्धांतों के समर्थन से बेंचमार्क सूचकांक हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं. सुबह 9:30 बजे तक, सेंसेक्स 185 अंक (0.22%) चढ़कर 85,374 पर और निफ्टी 61 अंक (0.24%) की बढ़त के साथ 26,208 के स्तर पर पहुंच गया.बाजार में यह तेजी मुख्य रूप से ऑटो और मेटल सेक्टर में आई लिवाली के कारण है.

सेक्टोरल प्रदर्शन: ऑटो और मेटल में खरीदारी

बाजार में आज मिला-जुला रुख है, लेकिन अधिकांश सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं.

टॉप गेनर्स: ऑटो और मेटल सेक्टर क्रमशः 0.89% और 0.79% की बढ़त के साथ शीर्ष पर हैं। निफ्टी पैक में मारुति सुजुकी, ओएनजीसी (ONGC) और टाटा स्टील प्रमुख बढ़त वाले शेयरों में शामिल हैं.

टॉप लूजर्स: दूसरी ओर, टाइटन कंपनी, टाटा कंज्यूमर, डॉ. रेड्डीज लैब्स, अपोलो हॉस्पिटल्स और बजाज फाइनेंस जैसे शेयरों में गिरावट दर्ज की गई.

सुस्त सेक्टर: एफएमसीजी (FMCG), आईटी और फार्मा इंडेक्स को छोड़कर बाकी सभी सूचकांक हरे निशान में हैं।

ऑटो सेक्टर की तेजी के पीछे का कारण

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि दिसंबर महीने में यात्री वाहनों (Passenger Vehicles) की बिक्री में साल-दर-साल 25.8% की प्रभावशाली वृद्धि हुई है। यह आंकड़ा न केवल ऑटो उद्योग के लिए अच्छा है, बल्कि अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास की पुष्टि भी करता है. जानकारों का मानना है कि यदि यह गति जारी रहती है, तो कंपनियों की आय (Earnings) में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है.

मध्यम और छोटे शेयरों में भी बढ़त

बड़े कैप सूचकांकों के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। निफ्टी मिडकैप 100 में 0.42% और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.30% की वृद्धि देखी गई, जो बाजार में चौतरफा सकारात्मक माहौल का संकेत है.

तकनीकी स्तर: सपोर्ट और रेजिस्टेंस

मार्केट वॉचर्स के अनुसार, निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 26,000–26,050 के जोन में बना हुआ है। वहीं, ऊपर की ओर 26,250–26,300 के स्तर पर कड़ा प्रतिरोध (Resistance) देखने को मिल सकता है.

विदेशी और घरेलू निवेशकों का रुख

निवेशकों के आंकड़ों की बात करें तो, 1 जनवरी को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने ₹439 करोड़ की इक्विटी बेची. इसके विपरीत, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने बाजार को सहारा देते हुए ₹4,189 करोड़ की बड़ी खरीदारी की, जिससे बाजार में स्थिरता बनी रही.

एशियाई और अमेरिकी बाजारों का हाल

एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिल रहा है। हांगकांग का हैंग सेंग 2.29% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.37% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। हालांकि, जापान का निक्केई 0.37% नीचे है। इससे पहले, अमेरिकी बाजार (Nasdaq और S&P 500) पिछले कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए थे.