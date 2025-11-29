Pakistan vs Sri Lanka, Final Match Key Players To Watch Out: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच आज खेला जाएगा फाइनल मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, T20I Tri-Series 2025 Final Match Key Players To Watch: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला आज यानी 29 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (Rawalpindi Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा. श्रीलंका टीम ने पिछले मैच में पाकिस्तान को 6 रन से हराकर इस फाइनल मैच में जगह बनाई है. दोनों टीमों की कोशिश इस मैच में श्रृंखला जीतने के ऊपर रहेगी. इस सीरीज में पाकिस्तान की कमान सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. जबकि, श्रीलंका की अगुवाई दासुन शनाका (Dasun Shanaka) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs Sri Lanka, Final Match Winner Prediction: फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर ख़िताब पर कब्जा करना चाहेगी श्रीलंका, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

पॉइंट्स टेबल में दोनों टीमें टॉप टू पर रहते हुए आगे बढ़ीं, पाकिस्तान ने चार मैचों में तीन जीत के साथ 6 अंक (NRR +1.440) प्राप्त किए, जबकि श्रीलंका ने दो जीत के साथ चार अंक (NRR -0.901) हासिल किए. पाकिस्तान ने इस सीरीज में निरंतरता दिखाई. सीरीज में जिम्बाब्वे को दो बार और श्रीलंका को एक बार सात विकेट से हराया. दूसरी तरफ, श्रीलंका ने शुरुआत में हार का सामना किया लेकिन 6वें मैच में पाकिस्तान पर 6 रन की रोमांचक जीत के साथ अपने प्रदर्शन को बेहतरीन बनाया.

पाकिस्तान के लिए प्रमुख प्रदर्शन करने वालों में साहिबजादा फरहान (श्रृंखला में 168 रन बनाकर सबसे अधिक रन बनाने वाले) और अब्रार अहमद (रावलपिंडी में 10 विकेट) शामिल हैं. पाकिस्तान की टीम से साहिबजादा फरहान और मोहम्मद नवाज़ स्टार प्लेयर हो सकते हैं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. बात करें अगर श्रीलंका टीम की तो वानिन्दु हसरंगा और पथुम निसांका अपने प्रदर्शन से प्रभावित कर सकते हैं.

दोनों टीमों की हालिया फॉर्म

पाकिस्तान टीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है. टीम ने पिछले पांच मुकाबलों में से चार मैच जीत चुकी है. दूसरी तरफ श्रीलंका ने लगातार हार के बाद वापसी करते हुए पिछले दो मैच अपने नाम किए हैं.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका टी20 हेड टू हेड (PAK vs SL T20I Head To Head)

वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच 25 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 15 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, श्रीलंका की टीम को महज 10 मैच में जीत मिली है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें (PAK vs SL Key Players To Watch)

साहिबज़ादा फ़रहान (Sahibzada Farhan): मौजूदा ट्राई सीरीज में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबज़ादा फ़रहान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. साहिबज़ादा फ़रहान ने चार मैच में 168 रन बनाए हैं. इस मैच में भी साहिबज़ादा फ़रहान रन बना सकते हैं.

कामिल मिशारा (Kamil Mishara): श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज कामिल मिशारा ने पिछले मैच में 48 गेंद में 76 रन बनाए हैं. कामिल मिशारा अभी तक सीरीज में तीन मैच में 110 रन बना चुके हैं. इस मैच में भी कामिल मिशारा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.

दुष्मंथा चमीरा (Dushmantha Chameera): श्रीलंका के घातक गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा पिछले मैच में बेहतरीन बोलिंग स्पेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया है. दुष्मंथा चमीरा अभी तक सीरीज में सात विकेट ले चुके हैं. इस मैच में भी दुष्मंथा चमीरा विकेट ले सकते हैं.

मोहम्मद नवाज़ (Mohammad Nawaz): पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद नवाज़ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. मोहम्मद नवाज़ ने अभी तक सात विकेट लिए हैं. मोहम्मद नवाज़ इस मैच में भी शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs SL Final Match Probable Playing XI)

पाकिस्तान: फखर जमान, सईम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान आगा, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी (कप्तान), हारिस रऊफ, नसीम शाह.

श्रीलंका: पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), सदीरा समरविक्रमा, चैरिथ असलांका (कप्तान), जेनिथ लियानगे, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, दुशमंथा चमीरा, महीश थीक्षाना, असिथा फर्नांडो.

