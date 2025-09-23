Pakistan vs Sri Lanka, Super Four Match 3 Asia Cup 2025 Key Players To Watch Out: रोमांचक टी20 मुकाबले में श्रीलंका को हराकर सुपर 4 में पहली जीत दर्ज करने उतरेगी पाकिस्तान, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, Super Four Match 3 Asia Cup 2025 Key Players To Watch: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का दूसरा मुकाबला आज यानी 23 सितंबर को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमें अपनी पहली जीत की तलाश में हैं, क्योंकि सुपर 4 में शुरुआती हार ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया है. श्रीलंका और पाकिस्तान को फाइनल की रेस में बने रहने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) कर रहें हैं. जबकि, श्रीलंका की कमान चरित असलांका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs Sri Lanka, Super Four Asia Cup 2025 3rd Match Winner Prediction: पाकिस्तान को हराकर सुपर फोर में पहली जीत दर्ज करना चाहेगी श्रीलंका, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

फिलहाल पाकिस्तान की टीम मुश्किल दौर से गुजर रही है. इस एशिया कप में पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा हैं. रविवार को टीम इंडिया के खिलाफ छह विकेट की हार ने पाकिस्तान की की कमजोरियों को एक बार फिर उजागर कर दिया है. ऐसे में ये दोनों टीमें सुपर-4 में पहली जीत हासिल करने के लिए अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में आमने-सामने आएंगी.

साल 2022 में इन दोनों ही टीमों के बीच आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया था जो कि टी20 एशिया कप का फाइनल मैच भी था. इस मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से धूल चटाई थी. ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि अबू धाबी के मैदान पर जब इन दोनों टीमों की टक्कर होगी तो एक बार फिर श्रीलंका की टीम जीत हासिल करती है, या फिर पाकिस्तान अपना बदला लेते हुए श्रीलंका को धूल चटाती है.

एशिया कप 2025 के सुपर 4 स्टेज में टीम इंडिया और बांग्लादेश दो-दो पॉइंट्स के साथ टॉप पर हैं, ऐसे में श्रीलंका और पाकिस्तान को फाइनल की रेस में बने रहने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा. यानी ये मैच दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो जैसा है. हारने वाली टीम के लिए फाइनल का दरवाजा लगभग बंद हो जाएगा. डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी मैच जीते थे, लेकिन सुपर 4 के पहले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ चार विकेट की हार ने उनकी लय को झटका दिया.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (PAK vs SL T20I Head To Head Record)

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 23 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए है. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 13 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, श्रीलंका की टीम को महज 10 मैचों में जीत नसीब हुई हैं.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें (PAK vs SL Key Players To Watch)

साइम अय्यूब (Saim Ayub): पाकिस्तान के घातक बल्लेबाज साइम अय्यूब ने पिछले 10 मैचों में 208 रन बनाए हैं. इस दौरान साइम अय्यूब की स्ट्राइक रेट 112 की रही है. साइम अय्यूब अपनी घातक बल्लेबाजी से विरोधी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते है.

सलमान आगा (Salman Agha): पाकिस्तान के बल्लेबाज सलमान आगा ने हाल के मुकाबलों में अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है. सलमान आगा ने 7 मैचों में 64.83 की औसत और 107.16 की स्ट्राइक रेट के साथ 389 रन बनाए हैं. सलमान आगा की लगातार रन बनाने की क्षमता पाकिस्तान के मिडिल आर्डर को मजबूती देती है.

अबरार अहमद (Abrar Ahmed): पाकिस्तान के युवा गेंदबाज अबरार अहमद ने पिछले 7 मैचों में 5.04 की इकॉनमी और 14 विकेट अपने नाम किए हैं. अबरार अहमद पहले टी20 मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से टीम इंडिया की कमर तोड़ सकते हैं.

कुसल मेंडिस (Kusal Mendis): श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज कुसल मेंडिस ने पिछले 9 मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 703 रन बनाए हैं. इस दौरान कुसल मेंडिस की औसत 43.94 और स्ट्राइक रेट 60.03 है. यह कुसल मेंडिस के खेल में निरंतरता और बेहतरीन तकनीक को दर्शाता है.

कामिंडु मेंडिस (Kamindu Mendis): श्रीलंका के युवा स्टार बल्लेबाज कामिंडु मेंडिस ने 10 मैचों में 322 रन बनाए हैं, जिसमें उनकी औसत 37 और स्ट्राइक रेट 64.79 का है. कामिंडु मेंडिस की धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी और ठोस तकनीक ने श्रीलंका को कई बार मजबूत शुरुआत दी है.

वानिंदु हसरंगा (Wanindu Hasaranga): गेंदबाजी में वानिंदु हसरंगा ने गजब का प्रदर्शन किया है. वानिंदु हसरंगा ने पिछले तीन मुकाबलों में 12 विकेट चटकाए हैं. वानिंदु हसरंगा की इकॉनमी 4.1 और स्ट्राइक रेट 34.81 है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs SL Likely Playing XI)

पाकिस्तान (PAK Likely Playing XI): सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

श्रीलंका (SL Likely Playing XI): पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरिथ असलंका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंदु मेंडिस, वानिन्दु हसरंगा, दुनिथ वेलालागे, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.