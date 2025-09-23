Pakistan vs Sri Lanka, Super Four Asia Cup 2025 3rd Match Winner Prediction: पाकिस्तान को हराकर सुपर फोर में पहली जीत दर्ज करना चाहेगी श्रीलंका, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, Super Four Asia Cup 2025 3rd Match Winner Prediction: एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला शुरू हो गया हैं. सुपर फोर का दूसरा मुकाबला आज यानी 23 सितंबर को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमें अपनी पहली जीत की तलाश में हैं, क्योंकि सुपर 4 में शुरुआती हार ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया है. श्रीलंका और पाकिस्तान को फाइनल की रेस में बने रहने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) कर रहें हैं. जबकि, श्रीलंका की कमान चरित असलांका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs Sri Lanka, Super Four Match 3 Asia Cup 2025 Abu Dhabi Pitch Report: अबू धाबी में श्रीलंका के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या पाकिस्तान के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

एशिया कप 2025 के सुपर 4 स्टेज में टीम इंडिया और बांग्लादेश दो-दो पॉइंट्स के साथ टॉप पर हैं, ऐसे में श्रीलंका और पाकिस्तान को फाइनल की रेस में बने रहने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा. यानी ये मैच दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो जैसा है. हारने वाली टीम के लिए फाइनल का दरवाजा लगभग बंद हो जाएगा. डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी मैच जीते थे, लेकिन सुपर 4 के पहले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ चार विकेट की हार ने उनकी लय को झटका दिया.

साल 2022 में इन दोनों ही टीमों के बीच आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया था जो कि टी20 एशिया कप का फाइनल मैच भी था. इस मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से धूल चटाई थी. ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि अबू धाबी के मैदान पर जब इन दोनों टीमों की टक्कर होगी तो एक बार फिर श्रीलंका की टीम जीत हासिल करती है, या फिर पाकिस्तान अपना बदला लेते हुए श्रीलंका को धूल चटाती है.

फिलहाल पाकिस्तान की टीम मुश्किल दौर से गुजर रही है. इस एशिया कप में पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा हैं. रविवार को टीम इंडिया के खिलाफ छह विकेट की हार ने पाकिस्तान की की कमजोरियों को एक बार फिर उजागर कर दिया है. ऐसे में ये दोनों टीमें सुपर-4 में पहली जीत हासिल करने के लिए अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में आमने-सामने आएंगी.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (PAK vs SL T20I Head To Head Record)

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 23 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए है. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 13 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, श्रीलंका की टीम को महज 10 मैचों में जीत नसीब हुई हैं.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका एशिया कप हेड-टू-हेड (PAK vs SL Head To Head In Asia Cup)

टी20 फॉरमेट में खेले गए एशिया कप में दोनों टीमों की तीन मैचों में भिड़ंत हुई है, जिसमें से दो मैच श्रीलंका ने जीते हैं और एक मैच पाकिस्तान ने जीता है. एशिया कप 2025 में ये दोनों टीमों की पहली भिड़ंत होने जा रही है. वहीं, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पिछले 10 मैचों के आंकड़ों में कांटे की टक्कर देखने को मिली और दोनों टीमों ने 5-5 मैच जीते हैं. श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है. टीम के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका, कुसल मेंडिस अच्छी फार्म में है. मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान की तुलना में बेहतर और अनुभवी खिलाड़ी मौजूद है.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (PAK vs SL Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. श्रीलंका के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर पाकिस्तान की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. पाकिस्तान के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामेंट के सुपर 4 का तीसरा मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

पाकिस्तान की जीत की संभावना: 55%

श्रीलंका की जीत की संभावना: 45%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs SL Likely Playing XI)

पाकिस्तान (PAK Likely Playing XI): सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

श्रीलंका (SL Likely Playing XI): पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरिथ असलंका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंदु मेंडिस, वानिन्दु हसरंगा, दुनिथ वेलालागे, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.