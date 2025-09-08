AFG vs PAK, UAE T20I Tri-Series 2025 Final Scorecard: टी20आई ट्राई-सीरीज़ फाइनल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 75 रनों से हराकर जीता खिताब, मोहम्मद नवाज़ ने खोला पंजा, यहां देखें फुल स्कोरकार्ड

संयुक्त अरब अमीरात बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का फाइनल मुकाबला 07 सितंबर(रविवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला गया. जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 75 रनों से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है. इस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 141 रन बनाए और फिर अफगानिस्तान को महज 66 रनों पर ढेर कर दिया हैं. पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अफ़ग़ानिस्तान को दिया 142 रनों का टारगेट, रशीद खान ने चटकाए 3 विकेट, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पाकिस्तान की ओर से फखर ज़मान (27 रन), मोहम्मद नवाज़ (25 रन) और कप्तान सलमान अली आगा (24 रन) ने अहम पारियां खेलीं है. अफगानिस्तान की तरफ से राशिद खान ने 4 ओवर में 38 रन देकर 3 विकेट लिए जबकि नूर अहमद ने 4 ओवर में केवल 17 रन देकर 2 विकेट चटकाए हैं. फजलहक फारूकी को भी 3 ओवर में 19 रन देकर 2 सफलता मिली हैं.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान की गेंदबाजी के सामने पूरी तरह बिखर गई. टीम 16वें ओवर तक केवल 66 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. राशिद खान ने 18 गेंदों पर 17 रन और सेदिकुल्लाह अतल ने 15 गेंदों पर 13 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज कोई बड़ी पारी नहीं खेल सके हैं.

पाकिस्तान की जीत में गेंदबाज मोहम्मद नवाज़ का योगदान सबसे अहम रहा हैं. उन्होंने 4 ओवर में मात्र 19 रन देकर 5 विकेट झटके और अफगानिस्तान की बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी. उनके अलावा सु‍फियान मुकीम ने 2.5 ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट लिए और अबरार अहमद ने 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए.