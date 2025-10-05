BAN vs AFG 3rd T20I 2025 Live Scorecard: बांग्लादेश के गेंदबाजों ने मचाया कोहराम! अफ़ग़ानिस्तान को मात्र 144 रनों पर रोका, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Scorecard: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का तीसरा और आखिरी मुकाबला 05 अक्टूबर(रविवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 143 रन बनाए. बांग्लादेश पहले ही सीरीज़ 2-0 से अपने नाम कर चुका है और अब उसके पास क्लीन स्वीप करने का सुनहरा मौका है. बांग्लादेश ने टॉस जीतकर अफ़ग़ानिस्तान को दिया पहले बल्ललेबाजी का न्योता, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

टॉस जीतकर गेंदबाज़ी करने उतरे बांग्लादेश ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा. अफगानिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा रन दारविश रसूली ने बनाए, जिन्होंने 29 गेंदों पर 32 रनों की संभलकर पारी खेली. सेदिकुल्लाह अतल ने भी 28 रन का योगदान दिया. अंत में मुजीब उर रहमान ने 18 गेंदों पर 23 रन बनाकर टीम को 140 के पार पहुंचाया. वहीं कप्तान राशिद खान (12), विकेटकीपर रहमानुल्लाह गुरबाज़ (12) और वफिउल्लाह (11) जैसी छोटी-छोटी पारियां तो आईं, लेकिन कोई भी बल्लेबाज़ बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहा.

बांग्लादेश के गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. मोहम्मद सैफुद्दीन सबसे सफल गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर 3 विकेट झटके. तंजिम हसन सकीब और नसुम अहमद ने 2-2 विकेट लिए, जबकि शोरिफुल इस्लाम को एक सफलता मिली. अब बांग्लादेश को सीरीज़ 3-0 से जीतने के लिए 144 रनों का सरल लक्ष्य हासिल करना होगा. टीम की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यह स्कोर काफी मामूली लग रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के पास राशिद खान और मुजीब जैसे स्पिनर हैं जो मुकाबले को रोमांचक बना सकते हैं.