BAN vs AFG 3rd T20I 2025 Live Toss & Scorecard: बांग्लादेश ने टॉस जीतकर अफ़ग़ानिस्तान को दिया पहले बल्ललेबाजी का न्योता, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Scorecard: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का तीसरा मुकाबला 05 अक्टूबर(रविवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान जकर अली ने टॉस जीतकर गेंदाबाजी का फैसला किया हैं. अफ़ग़ानिस्तान को पहले बल्ललेबाजी का न्योता दिया हैं. दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 2 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली. यह भी पढ़ें: अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश तीसरे टी20 का खेल बिगाड़ेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा शारजाह का मौसम
बांग्लादेश ने जीता टॉस
Bangladesh won the Toss and decided to field.
Bangladesh 🇧🇩 🆚 Afghanistan 🇦🇫 | 3rd T20I | Sharjah Cricket Stadium, UAE
05 October 2025 | 8:30 PM#Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #BANVSAFG #Cricket #TigersForever #BANVSAFG2025 #BANvAFG #whiteball #WhiteBallSeries pic.twitter.com/xOMJR7NTZJ
— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) October 5, 2025
जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सेदिकुल्लाह अटल, इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), वफीउल्लाह तारखिल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), अब्दुल्ला अहमदजई, मुजीब उर रहमान, बशीर अहमद
बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, जकर अली (विकेटकीपर/कप्तान), शमीम हुसैन, नुरुल हसन, नसुम अहमद, मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसैन, शोरफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब
अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड
भारतीय दर्शकों के लिए BAN बनाम AFG टी20 सीरीज 2025 का आधिकारिक प्रसारण उपलब्ध नहीं हैं. जिसके कारण यह मैचटीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट नहीं देख पाएंगे. वहीं, BAN बनाम AFG तीसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. दर्शकों को लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए FanCode का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.