Oman vs USA, 1st T20I 2025 Match Scorecard: पहले टी20 मुकाबले में यूएसए ने ओमान को 7 विकेट से रौंदा, सैतेजा मुक्कमल्ला ने जड़ा ताबड़तोड़ शतक, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

संयुक्त राज्य अमेरिका (Photo Credits: Twitter)

Oman National Cricket Team vs United States of America National Cricket Team, 1st T20I Match Scorecard Update: ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का पहला मुकाबला आज यानी 20 फरवरी को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अल अमराट (Al Amerat) के अल अमराट क्रिकेट ग्राउंड, मंत्रालय टर्फ 1 (Al Amerat Cricket Ground,Ministry Turf 1) में खेला गया. पहले टी20 मुकाबले में यूएसए ने ओमान को सात विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही यूएसए ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. इस सीरीज में ओमान की कमान जतिंदर सिंह (Jatinder Singh) के कंधों पर हैं. जबकि, यूएसए की अगुवाई मोनांक पटेल (Monank Patel) कर रहे हैं. Oman vs USA, 1st T20I Live Toss & Scorecard: यूएसए के कप्तान मोनांक पटेल ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें लाइव स्कोरकार्ड

यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड:

इस बीच पहले टी20 मुकाबले में यूएसए के कप्तान मोनांक पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी ओमान की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 77 रन बोर्ड पर जड़ दिए. ओमान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 190 रन बनाए. ओमान की तरफ से सलामी बल्लेबाज आमिर कलीम ने सबसे ज्यादा नाबाद 72 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान आमिर कलीम ने 50 गेंदों पर 11 चौके लगाए. आमिर कलीम के अलावा विनायक शुक्ला ने 36 रन बनाए.

दूसरी तरफ, यूएसए की टीम को स्टार गेंदबाज हरमीत सिंह ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. यूएसए की ओर से हरमीत सिंह ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. हरमीत सिंह के अलावा नोस्टुश केनजिगे और स्टीवन टेलर ने एक-एक विकेट चटकाए. यूएसए को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 191 रन बनाने थे.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएसए की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 16 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. यूएसए की टीम ने महज 19 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. यूएसए की तरफ से सैतेजा मुक्कमल्ला ने सबसे ज्यादा 100 रनों की उम्दा पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान सैतेजा मुक्कमल्ला ने 48 गेंदों पर सात चौके और सात छक्के लगाए. सैतेजा मुक्कमल्ला के अलावा एंड्रीज़ गौस ने 28 रन बटोरे.

वहीं, ओमान की टीम को सुफयान महमूद ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. ओमान की ओर से सुफयान महमूद, आमिर कलीम और मोहम्मद नदीम ने सबसे ज्यादा एक-एक विकेट अपने नाम किए. सुफयान महमूद, आमिर कलीम और मोहम्मद नदीम के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला. दोनों टीमों के बीच अब दूसरा टी20 मुकाबला शुक्रवार यानी 21 फरवरी को भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

ओमान की बल्लेबाजी: 190/5, 20 ओवर (जतिंदर सिंह 28 रन, आमिर कलीम नाबाद 72 रन, मुजीबुर अली 12 रन, हम्माद मिर्जा 20 रन, वसीम अली नाबाद 12 रन, विनायक शुक्ला 36 रन और हसनैन अली शाह 0 रन.)

यूएसए की गेंदबाजी: (हरमीत सिंह 3 विकेट, नोस्थुश केनजिगे 1 विकेट और स्टीवन टेलर 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

यूएसए की बल्लेबाजी: 194/3, 19 ओवर (स्टीवन टेलर 6 रन, एंड्रीज़ गौस 28 रन, सैतेजा मुक्कमल्ला नाबाद 100 रन, मोनांक पटेल रन और एरोन जोन्स नाबाद 25 रन.)

ओमान की गेंदबाजी: (सुफयान महमूद 1 विकेट, आमिर कलीम 1 विकेट, मोहम्मद नदीम 1 विकेट).