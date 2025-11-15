New Zealand vs West Indies, 1st ODI Match Winner Prediction: कल न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 1st ODI Match 2025 Winner Prediction: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला कल यानी 16 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला क्राइस्टचर्च (Christchurch) के हेगली ओवल (Hagley Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे से खेला जाएगा. न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज में आमने-सामने होगी. न्यूजीलैंड की टीम ने आखिरी टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3-1 से टी20 सीरीज जीती है. इस वनडे सीरीज में केन विलियमसन भी टीम में वापसी कर रहे हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की अगुवाई मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहें हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान शाई होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं.

न्यूजीलैंड टीम को इस मैच में घरेलू परिस्थितियों का फायदा मिलेगा और वेस्टइंडीज के खिलाफ न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है. न्यूजीलैंड टीम ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी जीती है जिससे टीम का मनोबल ऊपर है और इस मैच में भी न्यूजीलैंड टीम आगे नजर आ रही है.

वेस्टइंडीज की टीम टी20 इंटरनेशनल सीरीज के खराब प्रदर्शन को भूलकर इस श्रृंखला में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी. वेस्टइंडीज ने पिछली वनडे सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ खेली जिसमें वह 2-1 से हार गई. न्यूजीलैंड टीम ने अपनी पिछली एकदिवसीय श्रृंखला में इंग्लैंड को 3-0 से हराया है. वनडे फॉर्मेट में भी न्यूजीलैंड की टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है. न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले 10 मैचों में से 8 मैच जीते हैं.

न्यूजीलैंड की टीम ने वनडे फॉर्मेट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और लगातार पांच मैच जीते हैं. इस पहले मैच में भी न्यूजीलैंड की टीम शानदार प्रदर्शन कर सकती है. इस सीरीज में टीम में अनुभवी खिलाड़ी केन विलियमसन और टॉम लैथम की वापसी हुई है तथा गेंदबाजी यूनिट में भी मैट हेनरी खेलते हुए नजर आएंगे जिससे टीम को मजबूती मिलेगी. न्यूजीलैंड टीम की बल्लेबाजी यूनिट काफी मजबूत नजर आ रही है. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के लिए उनकी बल्लेबाजी ही चिंता का विषय रही है. इस सीरीज में वेस्टइंडीज को अपने बल्लेबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है.

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs WI Head To Head Record)

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 68 वनडे मैच खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. न्यूजीलैंड की टीम ने 30 मुकाबले जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज की टीम को 31 मैचों में जीत नसीब हुई है. वहीं, सात मैच बेनतीजा रहा हैं.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (NZ vs WI Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. वेस्टइंडीज के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर न्यूजीलैंड की टीम की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. न्यूजीलैंड की टीम के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे सीरीज का पहला मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

न्यूजीलैंड की जीत की संभावना: 55%

वेस्टइंडीज की जीत की संभावना: 45%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (New Zealand vs West Indies 1st ODI Probable Playing XI)

न्यूजीलैंड (New Zealand 1st ODI Probable Playing XI): डेवन कॉनवे, टॉम लैथम (विकेटकीपर), केन विलियमसन (कप्तान), डेरिल मिशेल, मार्क चैपमैन, रचिन रवींद्र, मिशेल सैंटनर, माइकल ब्रेसवेल, काइल जैमीसन/जैकब डफी, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी.

वेस्टइंडीज (West Indies 1st ODI Probable Playing XI): शाई होप (कप्तान व विकेटकीपर), एलिक अथानाजे, जॉन कैम्पबेल, कीसी कार्टी, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेस, जस्टिन ग्रीव्स, रोमारियो शेफर्ड, खारी पियरे, जेडन सील्स, मैथ्यू फोर्ड.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.