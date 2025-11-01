Nepal vs United States of America, 89th Match Dubai Pitch Report And Weather Update: रोमांचक मुकाबले में यूएसए के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या नेपाल के गेंदबाज मचाएंगे तांडव, मैच से पहले जानें दुबई की पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

नेपाल क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Nepal National Cricket Team vs United States of America National Cricket Team, ICC Cricket World Cup League Two 2023-27 89th Match Dubai Pitch Report And Weather Update: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 89वां मुकाबला आज यानी 1 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाना है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के आईसीसी अकादमी ग्राउंड (ICC Academy Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:00 बजे से खेला जाएगा. संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने टूर्नामेंट में अब तक 22 मैच खेले हैं. जिसमें 16 मैच में जीत दर्ज की है और 6 में हार का सामना पड़ा है और टीम पहले स्थान पर है. दूसरी ओर नेपाल ने अब तक 18 मैच खेले हैं. जिसमें पांच जीत और 11 हार और दो मैच बेनतीजा रहा है और 12 अंक के साथ टीम सातवें स्थान पर है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. संयुक्त राज्य अमेरिका की अगुआई मोनांक पटेल (Monank Patel) करेंगे. आरोन जोंस, मिलिंद कुमार और शायन जहांगीर जैसे अनुभवी खिलाड़ी अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे. दूसरी ओर नेपाल की कप्तानी रोहित पौडेल (Rohit Paudel) के हाथों में होगी. यह भी पढें: Nepal vs United States of America, 89th Match Live Streaming In India: आज नेपाल बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां जानें भारत में कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

फिलहाल नेपाल की टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 अंक तालिका में पांच जीत और 11 हार के साथ सातवें स्थान पर है. आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में नेपाल के लिए टॉप रन स्कोरर आरिफ़ शेख हैं जिनके नाम 384 रन हैं. आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में नेपाल के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज सोमपाल कामी हैं, जिन्होंने 17 विकेट लिए हैं. नेपाल वर्तमान में 33 रेटिंग के साथ आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में 17वें स्थान पर है. जब वनडे की बात आती है, तो नेपाल शानदार फॉर्म में है. नेपाल की टीम ने अपने पिछले चार वनडे मैचों में से तीन जीते हैं. नेपाल से आगामी आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है.

दूसरी तरफ, यूएसए की टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 अंक तालिका में 16 जीत और छह हार के साथ पहले स्थान पर है. आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 में यूएसए के लिए शीर्ष रन स्कोरर मोनांक पटेल हैं जिनके नाम 746 रन हैं आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में यूएसए के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज नोस्टुश केनजिगे हैं, जिन्होंने 29 विकेट लिए हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान में 41 रेटिंग के साथ आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में 14वें स्थान पर है. संयुक्त राज्य अमेरिका बेहतरीन फॉर्म में है. संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने पिछले पांच वनडे मुकाबलों में से चार जीते हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम जिस फॉर्म में हैं, उससे आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 मैचों में यूएसए अन्य टीमों पर हावी रहेगा.

दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड

अमेरिका और नेपाल की टीम वनडे में अब तक कुल 10 बार भीड़ चुकी हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है. नेपाल ने चार मैचों में जीत दर्ज की है. जबकि अमेरिका को पांच मैचों में जीत नसीब हुई है. इसके अलावा एक मैच टाई रहा है.

दुबई की पिच रिपोर्ट (Dubai Pitch Report)

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 89वां मुकाबला आज यानी 1 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड में खेला जाएगा. दुबई की पिच पर हमेशा से बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद मिलती है. इस बार पिचों पर थोड़ी घास नजर आ रहीं हैं, जिससे तेज गेंदबाजों को शुरुआत में काफी मदद मिल सकती है. इस मैदान पर अब तक खेले गए मुकाबलों में गेंद और बल्ले के बीच बराबरी की जंग देखने को मिली है, जिसमें स्पिनर्स ने अहम भूमिका निभाई है.

इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर को लेकर बात की जाए तो वह 240 से 245 रनों के बीच देखने को मिलता है. वहीं इसके अलावा इस मैदान पर अब तक खेले गए 115 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान 53 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जहां जीत हासिल की है तो वहीं 62 मैचों में टारगेट का पीछा करने वाली टीम जीत हासिल करने में कामयाब रही है.

दुबई के मौसम का हाल (Dubai Weather Update)

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 89वां मुकाबला आज यानी 1 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम नेपाल के बीच दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड में खेला जाएगा. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, 33 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है, इसके अलावा नमी यानी ह्यूमिडिटी 60 से 70 प्रतिशत तक रह सकती है. यूएई के मौसम को देखते हुए ही मुकाबलों की शुरुआत करने के समय को भी आधे घंटे आगे बढ़ाने का भी फैसला लिया गया था. वहीं बारिश के चलते मुकाबले में किसी तरह की कोई रुकावट देखने को नहीं मिलेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NEP vs USA 89th ODI Match Likely Playing XI)

नेपाल (NEP Likely Playing XI): कुशल भुर्टेल, अनिल साह (विकेटकीपर), भीम शर्की, रोहित पौडेल (कप्तान), आरिफ शेख, दीपेंद्र सिंह ऐरी, बसीर अहमद, करण केसी, संदीप लामिछाने, ललित राजबंशी, नंदन यादव.

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA Likely Playing XI): स्मित पटेल (विकेटकीपर), शायन जहांगीर, मोनांक पटेल (कप्तान), सैतेजा मुक्कमल्ला, मिलिंद कुमार, हरमीत सिंह, संजय कृष्णमूर्ति, शैडली वान शल्कविक, जसदीप सिंह, नोस्थुश केनजिगे, सौरभ नेत्रावलकर.

नोट: नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.