Nepal vs United States of America, 86th Match Live Toss And Scorecard: दुबई में नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

नेपाल बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Nepal National Cricket Team vs United States of America National Cricket Team, ICC Cricket World Cup League Two 2023-27 86th Match Live Toss And Scorecard Update: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 86वां मुकाबला आज यानी 26 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने टूर्नामेंट में अब तक 20 मैच खेले हैं. जिसमें 14 मैच में जीत दर्ज की है और 6 में हार का सामना पड़ा है और टीम दूसरे स्थान पर है. दूसरी ओर नेपाल ने अब तक 16 मैच खेले हैं. जिसमें पांच जीत और नौ हार और दो मैच बेनतीजा रहा है और 12 अंक के साथ टीम सातवें स्थान पर है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. संयुक्त राज्य अमेरिका की अगुआई मोनांक पटेल (Monank Patel) करेंगे. आरोन जोंस, मिलिंद कुमार और शायन जहांगीर जैसे अनुभवी खिलाड़ी अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे. दूसरी ओर नेपाल की कप्तानी रोहित पौडेल (Rohit Paudel) के हाथों में होगी. इस रोमांचक मुकाबले नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढें: Nepal vs United States of America, 86th Match Dubai Pitch Report And Weather Update: रोमांचक मुकाबले में यूएसए के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या नेपाल के गेंदबाज मचाएंगे तांडव, मैच से पहले जानें दुबई की पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

नेपाल ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NEP vs USA 86th ODI Match Playing XI)

नेपाल (NEP Playing XI): कुशल भुरटेल, आसिफ शेख (विकेटकीपर), दीपेंद्र सिंह ऐरी, भीम शर्की, आरिफ शेख, रोहित पौडेल (कप्तान), गुलसन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, संदीप लामिछाने, ललित राजबंशी.

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA Playing XI): मोनांक पटेल (कप्तान), शायन जहांगीर, एंड्रीज़ गौस, सैतेजा मुक्कमल्ला, मिलिंद कुमार, शुभम रंजने, स्मिट पटेल (विकेटकीपर), हरमीत सिंह, जसदीप सिंह, सौरभ नेत्रवलकर, रुशिल उगरकर.

नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Nepal National Cricket Team vs United States of America National Cricket Team Match Scorecard)

फिलहाल नेपाल की टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 अंक तालिका में पांच जीत और नौ हार के साथ सातवें स्थान पर है. आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में नेपाल के लिए टॉप रन स्कोरर आरिफ़ शेख हैं जिनके नाम 384 रन हैं. आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में नेपाल के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज सोमपाल कामी हैं, जिन्होंने 17 विकेट लिए हैं. नेपाल वर्तमान में 33 रेटिंग के साथ आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में 17वें स्थान पर है. जब वनडे की बात आती है, तो नेपाल शानदार फॉर्म में है. नेपाल की टीम ने अपने पिछले चार वनडे मैचों में से तीन जीते हैं. नेपाल से आगामी आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है.

दूसरी तरफ, यूएसए की टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 अंक तालिका में 14 जीत और छह हार के साथ दूसरे स्थान पर है. आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 में यूएसए के लिए शीर्ष रन स्कोरर मोनांक पटेल हैं जिनके नाम 746 रन हैं आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में यूएसए के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज नोस्टुश केनजिगे हैं, जिन्होंने 29 विकेट लिए हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान में 41 रेटिंग के साथ आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में 14वें स्थान पर है. संयुक्त राज्य अमेरिका बेहतरीन फॉर्म में है. संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने पिछले पांच वनडे मुकाबलों में से चार जीते हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम जिस फॉर्म में हैं, उससे आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 मैचों में यूएसए अन्य टीमों पर हावी रहेगा.

नोट: नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.