YouTube Channel Navjot Sidhu Official: नवजोत सिंह सिद्धू ने लॉन्च किया अपना नया यूट्यूब चैनल, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी; बोले, 'अब हर पहलू करूंगा साझा' (Watch Video)

Navjot Sidhu Launched New YouTube Channel: पूर्व क्रिकेटर, कमेंटेटर और नेता नवजोत सिंह सिद्धू अब डिजिटल दुनिया में कदम रख चुके हैं. दरअसल, उन्होंने अपना नया यूट्यूब चैनल (YouTube) 'नवजोत सिद्धू ऑफिशियल (Navjot Sidhu Official)' लॉन्च किया है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू ने इस चैनल के बारे में विस्तार से बताया और अपनी भावनाएं साझा कीं. उन्होंने कहा, "मैं बचपन से ही सुबह अरदास करता आ रहा हूं, जो मेरे माता-पिता ने मुझे सिखाया था कि हे प्रभु मुझे भलाई का जरिया बनाओ. अगर मैं किसी के काम आ सकूं, तो वही मेरी खुशी है." सिद्धू ने बताया कि यह यूट्यूब चैनल उनके जीवन को एक नई दिशा में समर्पित करने जैसा है.

उन्होंने कहा कि संघर्ष ही इंसान को बनाता है, मैं किसी शॉर्टकट में विश्वास नहीं करता. अब पहली बार ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं, जहां मैं अपनी जिंदगी के हर रंग, हर पहलू को सबके साथ साझा करूंगा.

VIDEO | Informing in a press conference about his new YouTube channel Navjot Sidhu Official, former cricketer, commentator, politician Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) says, "I do an 'ardaas' in morning since childhood, it was taught by my parents, it is- O Lord, make me an… pic.twitter.com/J8X6IrrVmC

— Press Trust of India (@PTI_News) April 30, 2025