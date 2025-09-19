Dunith Wellalage's Father Dies: दुनिथ वेललागे के पिता का निधन की खबर सुन चौंके मोहम्मद नबी! रिएक्शन वीडियो हुआ वायरल, सोशल मीडिया पर जताया शोक
मोहम्मद नबी (बाएं), दुनीथ वेल्लालगे पिता के साथ (दाएं) ((Photo credit: X @nibraz88cricket and @MohammadNabi007)

Sri Lanka National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 मैच 18 सितंबर को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला गया. मुकाबले के बाद युवा ऑलराउंडर दुनीथ वेल्लालगे(Dunith Wellalage) को उनके पिता सुरंगा वेल्लालगे के निधन की दुखद खबर दी गई. बताया गया कि उनके पिता का देहांत दिल का दौरा पड़ने से हुआ. मैच खत्म होने के बाद का एक वायरल वीडियो सामने आया, जिसमें श्रीलंका टीम के हेड कोच सनथ जयसूर्या और टीम मैनेजर मैदान पर ही वेल्लालगे को ढांढस बंधाते दिखाई दिए. इसी बीच अफगानिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद नबी की प्रतिक्रिया भी सुर्खियों में रही. मैदान पर था खिलाड़ी अचानक उजड़ गई दुनिया! श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान मैच के बीच सनथ जयसूर्या ने दुनीथ वेल्लालगे को दी पिता के निधन की खबर, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर सामने आए एक अन्य वायरल वीडियो में देखा गया कि जब नबी अपने किट बैग के साथ ज़ायेद क्रिकेट स्टेडियम से बाहर जा रहे थे, तभी पत्रकारों ने उन्हें इस घटना के बारे में बताया. इस दुखद खबर को सुनकर मोहम्मद नबी का चेहरा पलभर में गमगीन हो गया और उनकी प्रतिक्रिया तेजी से वायरल हो गई. क्रिकेट फैंस ने इस पूरे वाकये को भावुक कर देने वाला बताया और वेल्लालगे के परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट कीं.

दुनिथ वेललागे के पिता के निधन की खबर पर मोहम्मद नबी का रिएक्शन

अफगानिस्तान के क्रिकेटर ने सबसे पहले कारण पूछा और यह खबर सुनकर वह हैरान रह गए. इसके बाद उन्होंने "सॉरी" कहा और जो कुछ उन्होंने सुना उससे व्यथित होकर वहां से चले गए. बाद में, एक्स (X) पर एक पोस्ट में अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस ऑलराउंडर ने दुनीथ वेल्लालगे के परिवार के प्रति इस कठिन समय में संवेदनाएं व्यक्त कीं और श्रीलंकाई क्रिकेटर की अपने पिता के साथ एक तस्वीर साझा की. अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, "मजबूत रहो भाई."

दुनिथ वेललागे के पिता के निधन पर मोहम्मद नबी ने किया शोक व्यक्त

मोहम्मद नबी ने एसएल बनाम एएफजी एशिया कप 2025 मुकाबले में अपने शानदार बल्लेबाज़ी प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरीं हैं. अफगानिस्तान के इस ऑलराउंडर ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने पहली पारी के आखिरी ओवर में दुनीथ वेल्लालगे को लगातार पांच छक्के जड़े थे. उनकी इस आतिशी पारी की बदौलत अफगानिस्तान ने 169/8 का मजबूत स्कोर खड़ा किया. नबी ने मात्र 22 गेंदों पर 60 रनों की धुआंधार पारी खेली. हालांकि, अफसोस की बात यह रही कि उनकी यह पारी बेकार चली गई क्योंकि अफगानिस्तान यह मैच छह विकेट से हार गया और एशिया कप 2025 से बाहर हो गया.