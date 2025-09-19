Sri Lanka National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 मैच 18 सितंबर को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला गया. श्रीलंकाई ऑलराउंडर दुनीथ वेल्लालगे को उनके पिता सुरंगा वेल्लालगे के निधन की खबर मिली. बताया जा रहा है कि दुनीथ के पिता की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई. मैच खत्म होने के बाद ही उन्हें यह दर्दनाक खबर दी गई. वायरल वीडियो में श्रीलंका टीम के मुख्य कोच सनथ जयसूर्या और टीम मैनेजर को दुनीथ से इस बारे में बात करते और उन्हें सांत्वना देते देखा गया. इसके बाद वेल्लालगे भावुक होकर मैदान से बाहर निकल गए. रिपोर्ट्स के अनुसार, वह स्वदेश लौट चुके हैं और एशिया कप 2025 में उनके आगे खेलने पर संशय बना हुआ है.

वेललागे को पिता की मृत्यु की खबर देते हुए सनथ जयसूर्या

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)