Lahore Qalandars vs Karachi Kings, PSL 2026 6th T20 Match Preview: आज लाहौर कलंदर्स बनाम कराची किंग्स के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट और प्लेइंग इलेवन समेत सारे डिटेल्स

लाहौर कलंदर्स बनाम कराची किंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lahore Qalandars vs Karachi Kings, Pakistan Super League 2026 6th Match Preview Details: पाकिस्तान सुपर लीग 2026 (Pakistan Super League 2026) का रोमांच जारी है. इस सीजन का छठा मुकाबला आज यानी 29 मार्च को लाहौर कलंदर्स बनाम कराची किंग्स (LAH vs KAR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. लाहौर कलंदर्स ने अपने पहले मुकाबले में हैदराबाद किंग्समेन को 69 रन से हराकर शानदार शुरुआत की थी, जबकि कराची किंग्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से हराकर जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया था. ऐसे में दोनों टीमें इस मुकाबले में जीत के साथ अपनी लय बरकरार रखना चाहेंगी. यह भी पढ़ें: Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen, PSL 2026 5th T20 Match Live Streaming In India: आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स बनाम हैदराबाद किंग्समेन के बीच होगा पांचवां मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. लाहौर कलंदर्स की टीम में फखर जमान और सिकंदर रजा जैसे खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं, जबकि कराची किंग्स के लिए डेविड वॉर्नर और मोईन अली अहम भूमिका निभा सकते हैं. गद्दाफी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, गेंदबाजों को भी थोड़ी सहायता मिलती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है.

लाहौर कलंदर्स बनाम कराची किंग्स हेड टू हेड रिकॉर्ड (LAH vs KAR Head To Head Record)

लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच अब तक कुल 22 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें कराची किंग्स ने 14 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि लाहौर कलंदर्स को 7 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मैच टाई रहा है.

लाहौर कलंदर्स की टीम इस सीजन संतुलित नजर आ रही है. टीम में फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक और सिकंदर रजा जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं, गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं. दूसरी ओर कराची किंग्स की टीम में डेविड वॉर्नर, मोईन अली और आजम खान जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी समय मुकाबले को पलट सकते हैं.

गद्दाफी स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Gaddafi Stadium Pitch Report)

लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए अनुकूल पिच के लिए जाना जाता है. यहां गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आती है, जिससे बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल सकते हैं. हालांकि, इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को ज्यादा सफलता मिली है, ऐसे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद हो सकता है.

लाहौर कलंदर्स बनाम कराची किंग्स पीएसएल 2026 के प्रमुख खिलाड़ी (LAH vs KAR PSL 2026 Key Players To Watch Out): फखर जमान, सिकंदर रजा, शाहीन अफरीदी, डेविड वॉर्नर, मोईन अली, हसन अली ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख बदल सकते हैं और जिन पर सबकी नजरें रहेंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (LAH vs KAR Mini Battle): डेविड वॉर्नर लाहौर के मैदान पर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखना चाहेंगे, वहीं शाहीन अफरीदी नई गेंद से उन्हें चुनौती दे सकते हैं. मोईन अली मिडिल ओवर्स में स्पिन से लाहौर के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, जबकि फखर जमान तेज शुरुआत देकर कराची के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे.

लाहौर कलंदर्स बनाम कराची किंग्स छठा टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा? (LAH vs KAR 6th T20 Date And Venue)

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का छठा मुकाबला आज यानी 29 मार्च को लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में लाहौर कलंदर्स बनाम कराची किंग्स मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (LAH vs KAR 6th T20 Live TV Channel Telecast In India)

भारत में इस मुकाबले का कोई आधिकारिक टीवी प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा.

भारत में लाहौर कलंदर्स बनाम कराची किंग्स मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch LAH vs KAR 6th T20 Live Streaming In India)

भारत में इस मुकाबले की कोई आधिकारिक लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध नहीं है. हालांकि, फैंस स्पोर्ट्सटीवी यूट्यूब चैनल पर अनऑफिशियल स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (LAH vs KAR 6th T20 Match Playing Prediction)

लाहौर कलंदर्स: फखर जमान, मोहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक, परवेज हुसैन एमोन, सिकंदर रजा, हसीबुल्लाह खान (विकेटकीपर), आसिफ अली, शाहीन अफरीदी (कप्तान), हारिस रऊफ, मुस्तफिजुर रहमान, उबैद शाह.

कराची किंग्स: डेविड वॉर्नर (कप्तान), मुहम्मद वसीम, सलमान आगा, साद बैग, मोईन अली, आजम खान (विकेटकीपर), खुशदिल शाह, शाहिद अजीज, हसन अली, एडम जाम्पा, मीर हमजा.

नोट: लाहौर कलंदर्स बनाम कराची किंग्स के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.