James Neesham New Record: जेम्स नीशम ने पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट लेकर बनाया बड़ा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले न्यूजीलैंड के लिए बने चौथे गेंदबाज

New Zealand National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team 5th T20I Match 2025 Scorecard: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को पांचवें टी20 में 8 विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही कीवी टीम ने पांच मैचों की सीरीज में 4-1 से कब्जा जमाया. इस मैच में जेम्स नीशम ने जबरदस्त गेंदबाज़ी की. जेम्स नीशम ने 5 विकेट झटके. इस दौरान जेम्स नीशम ने पांच विकेट लेकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया. न्यूजीलैंड के इस ऑलराउंडर ने 4 ओवर में 22 रन देकर 5 विकेट चटकाए, जिससे पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 128 रन ही बना सकी और कीवी टीम ने 10 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया.

जिमी नीशम ने टी20आई में पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के दूसरे गेंदबाज हैं. वे टिम साउथी के साथ शामिल हो गए हैं. जिन्होंने 2010 में ऑकलैंड में 5/18 का विकेट लिया था. वहीं नीशम न्यूजीलैंड-पाकिस्तान टी20आई में साउथी और उमर गुल के बाद पांच विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज भी हैं. उमर गुल ने 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 रन देकर 5 विकेट लिए थे.

𝑵𝒆𝒆𝒔𝒉 𝑼𝒏𝒍𝒆𝒂𝒔𝒉𝒆𝒅! 🔥

Jimmy Neesham bags a sensational 5-fer dismantling Pakistan with sharp variations and clever lengths! Watch out for Bracewell's celebrations in the end! 👌

#Cricket #NZvPAK pic.twitter.com/GheukfCmJ2

— FanCode (@FanCode) March 26, 2025