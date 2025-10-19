India Women vs England Women, 20th Match Live Toss And Scorecard: इंदौर में इंग्लैंड की कप्तान नेट साइवर-ब्रंट ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

New Zealand Women National Cricket Team vs Pakistan Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 19th Match Live Toss And Scorecard Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 19वां मुकाबला आज यानी 18 अक्टूबर को न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह पांचवां मुकाबला हैं. दोनों टीमों के लिए ये करो या मरो का मुकाबला होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की अगुवाई सोफी डिवाइन (Sophie Devine) कर रहे हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान फातिमा सना (Fatima Sana) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबलेइंग्लैंड की कप्तान नेट साइवर-ब्रंट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? इंदौर में टीम इंडिया बनाम इंग्लैंड के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

इंग्लैंड ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND W vs ENG W 20th ODI Match Playing XI)

टीम इंडिया (IND W Playing XI): प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर.

इंग्लैंड (ENG W Playing XI): एमी जोन्स (विकेटकीपर), टैमी ब्यूमोंट, हीदर नाइट, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एम्मा लैम्ब, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल.

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian Women National Cricket Team vs England Women National Cricket Team Match Scorecard)

टीम इंडिया को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की सलामी जोड़ी से फिर से बेहतरीन शुरुआत की उम्मीद होगी. स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक जड़े थे. गेंदबाजी में क्रांति गौड़ से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी. इसी तरह दीप्ति को भी ऑलराउंड प्रदर्शन करना होगा.

टीम इंडिया के लिए स्मृति मंधाना ने पिछले 10 मैचों में 54.90 की औसत से 549 रन बनाए हैं.

प्रतिका रावल ने 10 मैचों में 34.40 की औसत से 344 रन अपने नाम किए हैं. इसी तरह क्रांति गौड़ ने 10 मैचों में 20 विकेट चटकाए हैं.इंग्लैंड टीम के लिए साइवर-ब्रंट ने पिछले 10 मैचों में 54.25 की औसत से 334 रन बनाए हैं. इसी तरह गेंदबाजी में लिंसे स्मिथ ने पिछले 8 मैचों में 16 विकेट अपने नाम किए हैं. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम अपनी पिछली दो हार को भुलाकर फिर से जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी.

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कुल 79 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड महिला का पड़ला भारी रहा हैं. इंग्लैंड महिला की टीम ने 41 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, भारतीय महिला की टीम को महज 36 मैच में जीत नसीब हुई हैं. दोनों के बीच खेले गए पिछले पांच वनडे मैचों में चार में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लैंड की टीम महज एक मुकाबला जीतने में सफल रही है.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.