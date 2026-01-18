Daryl Mitchell New Milestone: डेरिल मिचेल ने रचा नया इतिहास, टीम इंडिया के खिलाफ अब तक कोई भी बल्लेबाज नहीं किया ये अनोखा कारनामा

डेरिल मिशेल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team 3rd ODI Match: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 18 जनवरी को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला इंदौर (Indore) के होलकर क्रिकेट स्टेडियम (Holkar Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टीम इंडिया को सात विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे वनडे मुकाबले में दोनों टीमें सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman GIll) के हाथों में हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की अगुवाई माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) कर रहे हैं. इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. यह भी पढ़ें: Rohit Sharma And Virat Kohli Next Series: लंबे अंतराल के बाद वनडे में दिखेगी रोहित शर्मा और विराट कोहली की स्टार जोड़ी, जानें अगली वनडे सीरीज कब

दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में होगा. सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है. ऐसे में आखिरी मुकाबला करो या मरो वाला होगा. टीम इंडिया का इंदौर के होलकर मैदान पर कमाल का प्रदर्शन रहा है. टीम इंडिया ने यहां सात वनडे मुकाबले खेले हैं. इस मुकाबले में एक बार फिर सबकी नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर होंगी. इस बीच न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज डेरिल मिचेल शानदार फॉर्म में हैं. डेरिल मिचेल ने टीम इंडिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में शतक बनाते ही इतिहास रच दिया है. टीम इंडिया के खिलाफ डेरिल मिचेल भारत में लगातार पिछले पांच पारियों में 50 से अधिक स्कोर बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. डेरिल मिचेल ने दूसरे वनडे मैच में नाबाद 131 रनों की पारी खेली थी.

डेरिल मिचेल ने रचा इतिहास

न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज डेरिल मिचेल दुनिया के ऐसे पहले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ भारत में लगातार पिछले पांच वनडे पारियों में पचास से ज्यादा स्कोर बनाया है. डेरिल मिचेल का यह सिलसिला 2023 वनडे वर्ल्ड कप से चला आ रहा है. वर्ल्ड कप के लीग स्टेज मैच में डेरिल मिचेल ने टीम इंडिया के खिलाफ 130 रन बनाए थे. वानखेड़े में खेले गए उसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी डेरिल मिचेल ने टीम इंडिया के खिलाफ 134 रनों की दमदार शतकीय पारी खेली थी.

मौजूदा वनडे सीरीज में डेरिल मिचेल ने टीम इंडिया के खिलाफ तीनों मैचों में 50 से अधिक स्कोर बनाया है. वडोदरा में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में डेरिल मिचेल ने 84 रन, दूसरे वनडे में 131 रन और अब इंदौर में भी शतक जड़ दिया है.

डेरिल मिचेल की भारत में पिछली 5 वनडे पारी

130 रन - 2023 ODI वर्ल्ड कप

134 रन - 2023 ODI वर्ल्ड कप (सेमीफाइनल)

84 रन - पहला वनडे (मौजूदा सीरीज)

131 रन - दूसरा वनडे (मौजूदा सीरीज)

137 रन - तीसरा वनडे (मौजूदा सीरीज)

ऊपर दिए गए आंकड़े केवल भारत में आयोजित मैचों के हैं, लेकिन कुल मिलाकर टीम इंडिया के खिलाफ डेरिल मिचेल लगातार पिछले चार वनडे पारियों में 50 से अधिक स्कोर भी कर चुके हैं. यह सिलसिला चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल से शुरू हुआ था, जिसमें डेरिल मिचेल ने टीम इंडिया के खिलाफ 63 रन बनाए थे. वहीं अब मौजूदा सीरीज के तीनों मैचों में डेरिल मिचेल ने 137 रन बनाकर इतिहास रच डाला है.