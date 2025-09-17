India Women vs Australia Women, 2nd ODI Match 2025 Scorecard: दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 293 रनों का टारगेट, स्मृति मंधाना ने खेली धमाकेदार शतकीय पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

स्मृति मंधाना (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Scorecard Update: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का दूसरा मुकाबला आज यानी 17 सितंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ (New Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur) में खेला जा रहा हैं. पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने को आठ विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज पर कब्जा करने उतरेगी. वहीं, टीम इंडिया सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहें हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के कंधों पर हैं.

भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक 57 वनडे मुकाबला खेला गया है. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया महिला का पड़ला भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया महिला की टीम ने 47 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं, भारत महिला की टीम को महज 10 मुकाबलों में जीत मिली हैं. इस सीरीज में भारत महिला की टीम अपने आकंड़ें बेहतर करना चाहेगी.

भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ 70 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी 49.5 ओवरों में 292 रन बनाकर सिमट गई. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 117 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान स्मृति मंधाना ने 91 गेंदों पर 14 चौके और चार छक्के लगाई. स्मृति मंधाना के अलावा दीप्ति शर्मा ने 40 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की टीम को एशले गार्डनर ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से डार्सी ब्राउन ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. डार्सी ब्राउन के अलावा एशले गार्डनर और मेगन शुट्ट ने दो विकेट चटकाए. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 293 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 292/3, 49.5 ओवर (स्मृति मंधाना 117 रन, प्रतिका रावल 25 रन, हरलीन देयोल 10 रन, हरमनप्रीत कौर 17 रन, ऋचा घोष 29 रन, दीप्ति शर्मा 40 रन, राधा यादव 6 रन, अरुंधति रेड्डी 4 रन, स्नेह राणा 24 रन, क्रांति गौड़ 2 रन और रेणुका सिंह ठाकुर नाबाद 3 रन.)

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी: (मेगन शुट्ट 1 विकेट, एशले गार्डनर 2 विकेट, ताहलिया मैकग्राथ 1 विकेट, एनाबेल सदरलैंड 1 विकेट और डार्सी ब्राउन 3 विकेट).

नोट: भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.