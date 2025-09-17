Ireland vs England, 1st T20I Match 2025 Live Streaming In India: आयरलैंड बनाम इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा पहला टी20 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Live Streaming And Telecast Details: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला आज यानी 17 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डबलिन (Dublin) के द विलेज (The Village) में भारतीय समयानुसार शाम 6:00 बजे से खेला जाएगा. पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जीतकर दोनों टीमें सीरीज में बढ़त बनाना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में इंग्लैंड की कमान जेकब बेथेल (Jacob Bethell) के कंधों पर हैं. जबकि, आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहें हैं. यह भी पढें: Smriti Mandhana Century: दूसरे वनडे में स्मृति मंधाना ने जड़ा शानदार शतक, टीम इंडिया का स्कोर 200 के करीब

दोनों टीम लगभग तीन साल के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे से टकराएंगी. हाल ही में इंग्लैंड की ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. इस सीरीज में भी इंग्लैंड अपने प्रदर्शन को जारी रखना चाहेगी. आयरलैंड भी इस घरेलू सीरीज में जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आयरलैंड की टीम का फॉर्म कुछ खास नहीं है आयरलैंड पिछले पांच में से सिर्फ एक ही मैच जीत पाई है. दूसरी तरफ, इंग्लैंड ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने पिछले पांच में से चार मैच जीते हैं. इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला बराबरी पर समाप्त की है और इससे पहले वेस्टइंडीज को 3-0 से हराया था.

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड टी20 हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (Ireland vs England T20I Head To Head Record)

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक महज एक ही टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया है. इस दौरान आयरलैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मैच 2022 में खेला गया था जिसमें आयरलैंड टीम डिक्वर्थ लेविस मेथड को इसके चलते विजेता घोषित की गई थी. इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम यह आकंड़ा सुधारना चाहेगी.

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2025 का पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला आज डबलिन के द विलेज में भारतीय समयानुसार शाम 6:00 बजे से खेला जाएगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड के बीच पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले की लाइव टेलीकास्ट कहां देखें? (IRE vs ENG 1st T20I Match Live Telecast)

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 2025 के पहले मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में किसी भी चैनल पर नहीं किया जाएगा.

आयरलैंड बनाम इंग्लैंड के बीच पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें? (IRE vs ENG 1st T20I Match Live Streaming)

अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पहले टी20 मुकाबले का लुफ्त उठाना चाहते हैं, तो FanCode ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. इसके लिए दर्शकों को इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन करना होगा और संभवतः सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़े.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IRE vs ENG 1st T20I Likely Playing XI)

आयरलैंड (IRE Likely Playing XI For 1st T20I vs ENG): पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (विकेट कीपर), गेरेथ डेलेनी, जॉर्ज डॉकरेल, मार्क अडायर, बैरी मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, ग्राहम ह्यूम और बेंजामिन व्हाइट.

इंग्लैंड (ENG Likely Playing XI For 1st T20I vs IRE): फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक (कप्तान), सैम करन, टॉम बैंटन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.