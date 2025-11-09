India vs South Africa Test Series: टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया कोहराम, बनाए हैं सबसे ज्यादा रन; यहां देखें पूरी लिस्ट

रोहित शर्मा और विराट कोहली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, Test Series 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी. टेस्ट सीरीज के बाद तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी. ऐसे में दोनों के बीच एक कड़ी और रोमांचक टक्कर देखने को मिलने वाली है. टीम इंडिया के लिए घरेलू सीरीज आसान होने वाली नहीं है. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर था. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे थे.

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट कब होगा?

टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मुकाबला 14 से 18 नवम्बर के बीच खेला जाएगा. कोलकाता के ईडेन गार्डन स्टेडियम में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. काफी लंबे समय के बाद इस ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय टीम टेस्ट मैच खेलने उतर रही है. मुकाबले का आगाज भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 से होगा, जबकि टॉस आधे घंटे पहले 9 बजे होगा. इससे पहले भी जब दोनों का सामना हुआ था, तो एक रोमांचक सीरीज हुई थी.

टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

पहला टेस्ट: 14 से 18 नवंबर, कोलकाता

दूसरा टेस्ट: 22 से 26 नवंबर, गुवाहाटी.

टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कई यादगार पारियां खेली हैं. इन बल्लेबाजों ने न सिर्फ टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीतें दिलाईं, बल्कि अपना नाम भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया. ऐसे में चलिए आगामी टेस्ट सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं.

सचिन तेंदुलकर: इस लिस्ट में पहले पायदान पर टीम इंडिया के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं. सचिन तेंदुलकर ने साल 1992 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था. सचिन तेंदुलकर आखिरी बार साल 2011 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने 25 मैचों की 45 पारियों में 42.46 की औसत से 1,741 र बनाए थे. इस दौरान सचिन तेंदुलकर के बल्ले से सात शतक और पांच अर्धशतक निकले थे. सचिन तेंदुलकर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 169 रन रहा था.

विराट कोहली: विराट कोहली इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके विराट कोहली ने साल 2013 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेला था. विराट कोहली आखिरी बार साल 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे. विराट कोहली ने 16 मैचों की 28 पारियों में 54.15 की औसत से 1,408 रन बनाए थे. इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से तीन शतक और पांच अर्धशतक निकले थे. विराट कोहली का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 254 रन रहा था.

वीरेंद्र सहवाग: टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. वीरेंद्र सहवाग ने साल 2001 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला खेला था. वीरेंद्र सहवाग आखिरी बार साल 2011 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे. वीरेंद्र सहवाग ने 15 मैच की 26 पारियों में 50.23 की औसत से 1,306 रन बनाए थे. इस दौरान वीरेंद्र सहवाग के बल्ले से पांच शतक और दो अर्धशतक निकले थे. वीरेंद्र सहवाग का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 319 रन रहा था.

राहुल द्रविड़: इस लिस्ट में राहुल द्रविड़ चौथे स्थान पर है. राहुल द्रविड़ ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच साल 1996 में खेला था. राहुल द्रविड़ आखिरी बार साल 2011 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे. राहुल द्रविड़ ने 21 मैच की 40 पारियों में 3 बार नाबाद रहते हुए 33.83 की औसत से 1,252 रन बनाए थे. इस दौरान राहुल द्रविड़ के बल्ले से दो शतक और पांच अर्धशतक निकले थे. राहुल द्रविड़ का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 148 रन रहा था.

