IND vs AUS 3rd ODI 2025 Live Scorecard: भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को 236 रनों पर समेटा, हर्षित राणा ने लगाया विकेटों का चौका, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा मुकाबले 25 अक्टूबर(गुरुवार) को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में खेला जा रहा हैं. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फैसला किया. ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 46.4 ओवर में 236 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत को जीत के लिए 237 रनों का लक्ष्य मिला है. सीरीज पहले ही ऑस्ट्रेलिया के नाम हो चुकी है, लेकिन भारत यह मैच जीतकर क्लीन स्वीप से बचना और दौरे का समापन जीत के साथ करना चाहेगा. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी; टीम इंडिया करेगी पहले गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

मिचेल मार्श (41 रन, 50 गेंद) और ट्रैविस हेड (29 रन, 25 गेंद) ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई. मैट रेंसॉ (56 रन, 58 गेंद) ने एक छोर संभाला, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने लगातार विकेट निकालकर दबाव बनाए रखा. मैट शॉर्ट (30), एलेक्स कैरी (24), और कूपर कोनॉली (23) ने भी थोड़ा-बहुत योगदान दिया, लेकिन कोई भी लंबी पारी नहीं खेल सका. अंतिम ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट गिराए और कंगारू टीम को पूरे 50 ओवर भी नहीं खेलने दिए.

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

Innings Break! A clinical bowling display from #TeamIndia as Australia are bundled out for 236 runs in the 3rd ODI. Harshit Rana is the pick of bowlers with 4 wickets to his name. Scorecard - https://t.co/nnAXESYYUk #TeamIndia #AUSvIND #3rdODI pic.twitter.com/HNAkdZYMQe — BCCI (@BCCI) October 25, 2025

तेज़ गेंदबाज़ हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 8.4 ओवर में 39 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए. उनके अलावा वॉशिंगटन सुंदर ने 2, जबकि सिराज, अक्षर पटेल, प्रसिद कृष्णा और कुलदीप यादव ने एक-एक विकेट झटके. अक्षर पटेल सबसे किफायती रहे जिन्होंने 6 ओवर में मात्र 18 रन देकर एक विकेट लिया.