How To Book Women's ODI World Cup 2025 Tickets: क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर, महज इतने रुपये में मिल रहे हैं महिला वर्ल्ड कप मैचों के टिकट, बस एक क्लिक पर जानें कहां से और कैसे करें बुक

ICC Women's Cricket World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप 2025 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. आगामी महिला वर्ल्‍ड कप 2025 भारत और श्रीलंका की मेजबानी में हाईब्रिड मॉडल के आधार पर खेला जाएगा. इस बीच विश्व कप की तारीखों का ऐलान हो गया है. इस टूर्नामेंट की शुरुआत 30 सितंबर को होगी, जहां मेज़बान भारत की टीम बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में श्रीलंका (Sri Lanka) से भिड़ेगी. वहीं, पाकिस्‍तान (Pakistan) की महिला टीम अपने सभी मैच न्‍यूट्रल वेन्‍यू पर खेलगी. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया और पाकिस्‍तान का मुकाबला कोलंबो (Colambo) में 5 अक्टूबर को खेला जाएगा. टूर्नामेंट के सभी मुकाबले दोपहर 3 बजे से खेले जाएंगे.

12 साल बाद भारत आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है. 30 सितंबर को टीम इंडिया और श्रीलंका टीम के बीच पहला मुकाबला गुवाहाटी में खेला जाएगा. इससे पहले इस टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी, इसमें श्रेया घोषला अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगी. ओपनिंग मैच के साथ राउंड-रॉबिन स्टेज के सभी मुकाबलों के टिकट ऑनलाइन आ गए हैं. आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का मेजबान भारत है जबकि पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका के कोलंबो में खेलेगी. टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच भी कोलंबो में ही होगा. कुल पांच वेन्यू पर इस टूर्नामेंट के सभी मुकाबले खेले जाएंगे. अगर फाइनल में पाकिस्तान पहुंची तो खिताबी भिड़ंत भी श्रीलंका में ही होगी.

महज इतने रुपए में मिल रहे हैं टिकट

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के मैचों के लिए टिकट की बिक्री ऑनलाइन शुरू हो गई है. मैच के दौरान स्टेडियम में फैंस की भारी भीड़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि सबसे कम का टिकट महज 100 रुपये में उपलब्ध है. स्टेडियम में अधिकतर स्टैंड्स की कीमत यही होंगी.

ऐसे करें टिकट बुक (How To Book ICC Womens ODI World Cup 2025 Ticket)

फैंस Tickets.Cricketworldcup.com पर गूगल-पे के जरिए से टिकट बुक कर सकते हो. ये बुक माय शो वेबसाइट के लिंक पर आपको सीधे पहुंचाएगा. यहां पांचों स्टेडियम के ऑप्शन दिए गए हैं. जिस स्टेडियम में आप मैच देखना चाहते हो, उसे क्लिक करना होगा. उसके बाद उस स्टेडियम पर होने वाले सभी मैचों के टिकट दिखाई देंगे. जिस मैच का टिकट आप बुक करना चाहते हो, उस पर जाकर बुक नाउ पर क्लिक करें. फिर आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे और आप टिकट बुक कर सकते हो. इसके लिए आपको पहले साइन-अप करना होगा.

ऑनलाइन टिकट की बिक्री 4 सितंबर से शुरू हो गई है. इसमें गूगल पे उपयोगकर्ताओं के लिए 4 दिनों की प्री सेल विंडो है, ये 8 सितंबर तक चलेगी. दूसरे स्टेज की सार्वजनिक बिक्री 9 सितंबर को रात 8 बजे से शुरू होगी. बता दें कि सिर्फ गूगल-पे उपयोगकर्ता ही पहले स्टेज में राउंड-रॉबिन मैचों की टिकट बुक कर सकते हैं. दूसरे स्टेज में लीग मैचों के टिकट सभी बुक कर सकते हैं, ये 9 सितंबर से शुरू होगा.

इन 5 स्टेडियम में होंगे वर्ल्ड कप के मैच

डीवाई पाटिल स्टेडियम (नवी मुंबई)

असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (गुवाहाटी)

एसीए-वीडीसीए स्टेडियम (विशाखापट्नम)

होल्कर स्टेडियम (इंदौर)

आर प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो).

टूर्नामेंट में ये 8 टीमें लेंगी हिस्सा

इस बार भी यह टूर्नामेंट 2022 की तरह ही होगा, जिसमें 8 टीमें राउंड-रॉबिन प्रारूप में एक-दूसरे से खेलेंगी. टॉप की चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. मेजबान टीम इंडिया के अलावा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका ने सीधे टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया था. वहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने लाहौर में इस साल के क्वालीफायर के जरिए अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है. आगामी आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के शेड्यूल में एक खास बदलाव किया है. बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले मैच मुंबई के डीव्हाई पाटिल स्टेडियम में खेले जाएंगे.

राउंड-रॉबिन में सभी टीमें प्रत्येक टीम के साथ 1-1 मैच खेलेगी, इसमें कुल 28 मैच होंगे. इसके बाद अंक तालिका की टॉप-4 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी और अन्य टीमें बाहर हो जाएंगी.

टी इंडिया का पूरा शेड्यूल

30 सितंबर: टीम इंडिया बनाम श्रीलंका, गुवाहाटी

05 अक्टूबर: टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान, कोलंबो

09 अक्टूबर: टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका, विशाखापत्तनम

12 अक्टूबर: टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया, विशाखापत्तनम

19 अक्टूबर: टीम इंडिया बनाम इंग्लैंड, इंदौर

23 अक्टूबर: टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड, नवी मुंबई

26 अक्टूबर: टीम इंडिया बनाम बांग्लादेश, नवी मुंबई.

