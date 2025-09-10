How To Watch ENG vs SA 1st T20I 2025 Live Streaming: इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20आई में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

Where To Watch England national cricket team vs South Africa national cricket team Live Telecast: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम टी20आई सीरीज(T20I Series) का पहला मुकाबला 10 सितंबर (बुधवार) को कार्डिफ (Cardiff) के सोफिया गार्डन्स (Sophia Gardens) में खेला जाएगा. वनडे सीरीज में 2-1 की जीत दर्ज करने के बाद दक्षिण अफ्रीका अब टी20 प्रारूप में अपनी बढ़त बनाए रखना चाहेगा. दूसरी ओर हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली इंग्लिश टीम हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. इस मुकाबले में सैम करन की वापसी इंग्लैंड के लिए अहम साबित हो सकती है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने डेविड मिलर, केशव महाराज और डोनोवन फेरेरा को अपनी टीम में शामिल किया है. इंग्लैंड ने तोड़ा टीम इंडिया का वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड, तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 342 रनों से रौंदा
इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टी20आई मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?
इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 10 सितंबर (बुधवार) को कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स (Sophia Gardens) में भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस रात 10:30 बजे होगा.
इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टी20आई मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?
भारतीय दर्शक इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टी20आई मुकाबला सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर लाइव देख सकते हैं. इसके लिए स्ट्रीमिंग संबंधित डिटेल्स के लिए नीचें स्क्रॉल करें.
इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टी20आई मैच का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?
भारत में दर्शक इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20आई मुकाबला SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम कर सकेंगे. इसके अलावा FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. मैच देखने के लिए दर्शकों को SonyLiv या FanCode का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.