Biggest Win in ODI History: इंग्लैंड ने तोड़ा टीम इंडिया का वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड, तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 342 रनों से रौंदा

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का तीसरा और आखिरी मुकाबला 07 सितंबर(रविवार) को साउथेम्प्टन (Southampton ) के द रोज़ बाउल (The Rose Bowl) में खेला गया. जिसमें इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 342 रनों से हराकर वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली हैं. इस शानदार जीत के साथ इंग्लैंड ने भारत का वह रिकॉर्ड तोड़ दिया हैं, जो 2023 में श्रीलंका के खिलाफ 317 रनों से जीत हासिल करके दर्ज किया था. हालांकि तीन मैचों की वनडे सीरीज दक्षिण अफ्रीका ने 2-1 से अपने नाम की, लेकिन अंतिम मुकाबला पूरी तरह इंग्लैंड के नाम रहा हैं. यह जीत इंग्लिश क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुई है. तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 342 रनों से हराकर दर्ज की ऐतिहासिक जीत, जोफ्रा आर्चर ने झटके 4 विकेट, यहां देखें फुल स्कोरकार्ड

पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 50 ओवरों में 414 रन बनाकर विपक्षी टीम के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा थ. इंग्लैंड के दो बल्लेबाजों ने शानदार शतक जड़े. जो रूट ने 96 गेंदों में 100 रन बनाए, वहीं युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल ने 82 गेंदों में 110 रनों की लाजवाब पारी खेली. कप्तान जोस बटलर ने सिर्फ 32 गेंदों में नाबाद 62 रन ठोककर टीम के स्कोर को और भी विशाल बना दिया.

414 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम पूरी तरह बिखर गई और सिर्फ 20.5 ओवरों में 72 रन पर ढेर हो गई. इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को टिकने का कोई मौका नहीं दिया. जोफ्रा आर्चर ने 9 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट झटके हैं. उनके साथ आदिल रशीद ने 3.5 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं ब्रायडन कार्स ने 6 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट चटकाए हैं. दक्षिण अफ्रीका की ओर से सबसे ज्यादा रन कॉर्बिन बॉश (20 रन) और कप्तान केशव महाराज (17 रन) ने बनाए, लेकिन टीम का कोई भी बल्लेबाज इंग्लिश गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सका हैं.

रनों के आधार पर वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीतें

टीम जीत का अंतर (रन) विपक्षी टीम लक्ष्य (रन) वर्ष इंग्लैंड 342 रन दक्षिण अफ्रीका 415 2025 भारत 317 रन श्रीलंका 391 2023 ऑस्ट्रेलिया 309 रन नीदरलैंड 400 2023 ज़िम्बाब्वे 304 रन अमेरिका 409 2023 भारत 302 रन श्रीलंका 358 2023

इंग्लैंड ने लिखा नया इतिहास

वनडे इतिहास की सबसे बड़ी जीतों की बात करें तो इंग्लैंड अब 342 रनों के अंतर के साथ पहले स्थान पर आ गया है. भारत ने 2023 में श्रीलंका को 317 रनों से हराया था, जबकि उसी साल ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को 309 रनों से मात दी थी. इंग्लैंड की यह जीत अब वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी जीत बन गई है. इससे पहले इंग्लैंड का सबसे बड़ा वनडे विजय अंतर 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 242 रनों से था.