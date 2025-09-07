ENG vs SA 3rd ODI 2025 Live Scorecard: तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 342 रनों से हराकर दर्ज की ऐतिहासिक जीत, जोफ्रा आर्चर ने झटके 4 विकेट, यहां देखें फुल स्कोरकार्ड

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का तीसरा और आखिरी मुकाबला 07 सितंबर(रविवार) को साउथेम्प्टन (Southampton ) के द रोज़ बाउल (The Rose Bowl) में खेला गया. जिसमें इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 342 रनों के बड़े अंतर से हराया हैं. हालांकि तीन मैचों की सीरीज दक्षिण अफ्रीका ने 2-1 से अपने नाम कर ली, लेकिन आखिरी मुकाबला इंग्लैंड के नाम रहा जिसने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में दम दिखाया है. इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के सामने रखा 415 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, जो रूट, जैकब बेथेल ने खेली शतकीय पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 414 रन बनाए। टीम के लिए जैकब बेथेल ने 82 गेंदों पर 110 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जबकि जो रूट ने 96 गेंदों पर शानदार शतक (100 रन) जड़ा. कप्तान जोस बटलर ने अंत में 32 गेंदों पर नाबाद 62 रन ठोकते हुए टीम के स्कोर को 400 के पार पहुंचा दिया. इंग्लैंड की ओर से जेमी स्मिथ (62 रन) और विल जैक्स (19 रन) ने भी तेज तर्रार योगदान दिया.

दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी बिखरी हुई नजर आई. कोर्बिन बॉश ने 10 ओवर में 79 रन देकर 2 विकेट झटके, वहीं केशव महाराज ने 8 ओवर में 61 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. लेकिन इंग्लिश बल्लेबाजों के सामने अफ्रीकी गेंदबाज बेबस दिखाई दिए और टीम 400 से ज्यादा रन लुटा बैठी.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम पूरी तरह ढह गई और 21वें ओवर में सिर्फ 72 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए कोर्बिन बॉश ने 32 गेंदों पर 20 रन बनाए, जबकि केशव महाराज ने 17 गेंदों पर 17 रन जोड़े हैं. बाकी बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए. इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर ने घातक गेंदबाजी करते हुए 9 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 4 विकेट झटके है. उनके अलावा आदिल रशीद ने 3.5 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और ब्राइडन कार्स ने भी 2 विकेट चटकाएं है. इस तरह इंग्लैंड ने न सिर्फ मैच 342 रनों से जीता बल्कि यह जीत वनडे इतिहास के सबसे बड़े जीत अंतर में से एक साबित हुई है..