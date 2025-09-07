ENG vs SA 3rd ODI 2025 Live Scorecard: इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के सामने रखा 415 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, जो रूट, जैकब बेथेल ने खेली शतकीय पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का तीसरा और आखिरी मुकाबला 07 सितंबर(रविवार) को साउथेम्प्टन (Southampton ) के द रोज़ बाउल (The Rose Bowl) में खेला जा रहा हैं. जिसमें शानदार बल्लेबाज़ी का प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवरों में 5 विकेट खोकर 414 रन ठोक डाले हैं. भले ही दक्षिण अफ्रीका सीरीज़ में पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है, लेकिन इंग्लैंड ने इस मुकाबले को ‘डेड रबर’ की बजाय बल्लेबाज़ी के उत्सव में बदल दिया और सीरीज़ का समापन शानदार अंदाज़ में करने की ठान ली है. दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस, इंग्लैंड को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

इंग्लैंड की पारी में सबसे चमकदार सितारे रहे युवा जैकब बेथेल, जिन्होंने 82 गेंदों पर 110 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 13 चौके और 3 छक्के शामिल थे. अनुभवी जो रूट ने 96 गेंदों पर 100 रन बनाकर पारी को संवारने का काम किया. वहीं विकेटकीपर कप्तान जोस बटलर ने महज़ 32 गेंदों पर 62 रन जड़कर अंत में विस्फोटक अंदाज़ दिखाया. इसके अलावा जेमी स्मिथ (62 रन, 48 गेंद) और बेन डकेट (31 रन, 33 गेंद) ने भी अहम योगदान दिया. विल जैक्स ने आखिरी ओवरों में सिर्फ 8 गेंदों पर नाबाद 19 रन जोड़कर स्कोर को 400 के पार पहुंचा दिया है.

दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज़ों के लिए यह मैच किसी बुरे सपने से कम नहीं था. नांद्रे बर्गर ने 10 ओवर में 95 रन लुटाए, जबकि कोडी यूसुफ ने 80 रन दिए. कोर्बिन बॉश (2 विकेट) और केशव महाराज (2 विकेट) ही कुछ हद तक सफल रहे, लेकिन इंग्लैंड के आक्रामक इरादों के सामने पूरी गेंदबाज़ी लाइनअप बेबस नज़र आई. इंग्लैंड की पारी में आक्रामक शॉट्स, तेज़ रनिंग और डेथ ओवरों में धुंआधार बल्लेबाज़ी का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिला हैं. दक्षिण अफ्रीका ने भी 27 अतिरिक्त रन (जिसमें 19 वाइड शामिल थे) देकर मेज़बानों का स्कोर और भी भारी बना दिया. अब दक्षिण अफ्रीका के सामने 415 रनों का असंभव जैसा लक्ष्य है.