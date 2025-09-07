ENG vs SA 3rd ODI 2025 Live Toss & Scorecard: दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस, इंग्लैंड को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का तीसरा और आखिरी मुकाबला 07 सितंबर(रविवार) को साउथेम्प्टन (Southampton ) के द रोज़ बाउल (The Rose Bowl) में खेला जा रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका क्केरिकेट टीम के कप्तान टेम्बा बवुमा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है. वही, इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला है. यह मुकाबला अब महज़ औपचारिकता भर रह गया है क्योंकि मेहमान टीम पहले ही सीरीज़ पर कब्ज़ा जमा चुकी है. इंग्लैंड की टीम अब इस आख़िरी मैच में एक सांत्वना जीत हासिल करने की उम्मीद के साथ उतरेगी इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे के मिनी बैटल की टक्कर पर होंगी सबकी नजरें, ये दिग्गज पलट सकते हैं मैच का पासा
दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस
We’re batting in Southampton! 🏏
Come on England! 💪
जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: जेमी स्मिथ, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रुक (कप्तान), जोस बटलर (विकेट कीपर), जैकब बेथेल, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद
दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एडेन मार्कराम, रयान रिकेल्टन (विकेट कीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, वियान मुल्डर, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, कोडी यूसुफ, नंद्रे बर्गर
Toss Update 🪙
🇿🇦 South Africa have won the toss and elected to Bowl first.
🔄 Two changes for the Proteas: debutant Codi Yusuf comes in alongside Wiaan Mulder, with Senuran Muthusamy and Lungi Ngidi making way.
Here’s our XI for the series finale! 💪#WozaNawe pic.twitter.com/XrUN8aK56c
इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड
इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे वनडे 2025 मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर होगा. हालांकि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. फैंस अपने मोबाइल, स्मार्ट टीवी और लैपटॉप पर आसानी से मुकाबला देख सकते हैं.