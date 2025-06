Dilip Doshi Passes Away At Age of 77: पूर्व भारतीय स्पिनर दिलीप दोषी का निधन, प्रथम श्रेणी में 898 विकेट और अदम्य जज़्बे की मिसाल

Photo Credits: @ICC- X formerly Twitter

Dilip Doshi Passes Away At Age of 77: पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिलीप दोषी का 23 जून को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. वह 77 वर्ष के थे. सौराष्ट्र क्रिकेट संघ ने उनके निधन की पुष्टि की है. दिलीप दोषी के नाम प्रथम श्रेणी में 898 विकेट दर्ज हैं. उन्होंने 43 बार पारी में पांच विकेट झटके हैं. लिस्ट-ए क्रिकेट में उन्होंने 75 शिकार किए. रणजी क्रिकेट में कई सालों तक बंगाल के अहम खिलाड़ी रहने के रहने के अलावा दिलीप सौराष्ट्र का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

32 साल की उम्र में इंटरनेशनल करियर की शुरुआत करने वाले दिलीप दोषी ने भारत की ओर से 33 टेस्ट खेले, जिसमें 30.71 की औसत के साथ 114 विकेट अपने नाम किए. टेस्ट करियर में दिलीप दोषी के नाम छह बार पांच या उससे अधिक विकेट दर्ज हैं. वनडे फॉर्मेट की बात करें, तो दिलीप दोषी ने इसमें 15 मैच खेले, जिसमें 22 शिकार किए. साल 1981 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान दिलीप दोषी के पैर में फ्रैक्चर था, लेकिन इसके बावजूद वह मुकाबला खेले. मेलबर्न के ट्रैक पर दिलीप दोषी ने कुल पांच विकेट अपने नाम किए, जिसकी मदद से टीम इंडिया ने 59 रन से जीत दर्ज की. यह भी पढ़े: Neeraj Chopra Aims For Ostrava Golden Spike 2025: पेरिस की चमक को ओस्ट्रावा में फिर से बिखेरने उतरेंगे नीरज चोपड़ा, गोल्डन स्पाइक में नजरें नई उड़ान पर

दिलीप दोषी के निधन पर भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर काफी इमोशनल हो गए। उन्होंने 'एक्स' पर दिलीप दोषी के साथ मुलाकात को याद करते हुए लिखा, "मैं दिलीप भाई से पहली बार साल 1990 में यूके में मिला था. उस दौरे पर उन्होंने नेट्स में मेरे लिए गेंदबाजी की थी. वह सच में मुझसे बहुत प्यार करते थे. दिलीप भाई जैसे गर्मजोशी वाले शख्स की बहुत याद आएगी. मैं उन क्रिकेट से जुड़ी बातों को बहुत याद करूंगा, जो हम हमेशा किया करते थे. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. ओम शांति." भारत के पूर्व स्पिनर अनिल कुंबले ने लिखा, "दिलीप भाई के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ. भगवान उनके परिवार और दोस्तों को इस नुकसान को सहन करने की शक्ति दे." दिलीप दोषी के बेटे नयन दोषी सौराष्ट्र और सरे के लिए खेल चुके हैं. नयन चार आईपीएल मुकाबलों में भी उतर चुके हैं.